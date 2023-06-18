الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة
بعدة مناطق.. ضبط مخالفين بحملات حج وهمية وآخرين بتهمة ترويج المخدرات
أحدث سيارات “لادا” تغزو الأسواق في 2025 .. والكشف عن سعرها
السفر بالطائرة يزيد خطر الإصابة بالجلطات..  كيف تتجنب المخاطر؟
أخبار السعودية.. تبريد طرق المشاعر ودعم يوليو من حساب المواطن ونتائج الفصل الدراسي الثالث
شاهد.. “مقلاة” تنقذ رجلا من هجوم تمساح مباغت (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة

المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة

المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة
٠٥:١١:١٩ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المحكمة العليا استعدادها لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال شهر ذي الحجة.

المحكمة العليا:

وكانت المحكمة العليا قد دعت أمس السبت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

بيان المحكمة العليا:

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا فيما يلي نصه: ــ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،

اقرأ أيضا

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الأحد

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم المحكمة العليا رؤية الهلال

مواد ذات صلة

المزيد
برئاسة ولي العهد.. تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير

برئاسة ولي العهد.. تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة تطوير

٠٤:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية

٠١:٢٦ م، الأثنين، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
خادم الحرمين يُدشِّن قطار الحرمين السريع (فيديو)

خادم الحرمين يُدشِّن قطار الحرمين السريع (فيديو)

٠٣:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
تنبيه مهم من حساب المواطن: هذا الرد يعني الموافقة على الاعتراض

تنبيه مهم من حساب المواطن: هذا الرد يعني الموافقة على الاعتراض

٠٩:٠٦ ص، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *