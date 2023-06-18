السفر بالطائرة يزيد خطر الإصابة بالجلطات..  كيف تتجنب المخاطر؟

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حذر الخبراء من أن ركوب الطائرة يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، أو امتدادها إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.

وفقًا للخبراء في صيدلية “كيميست كليك” ببريطانيا، ​​فإن “الأشخاص الذين يمرون بفترات طويلة من الخمول، مثل الرحلات الجوية الطويلة، أو الراحة في الفراش بسبب المرض أو الجراحة أو الجلوس على كرسي متحرك، يمكن أن يزيدوا من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة”.

ويمكن أن يساهم عدم الحركة، إلى جانب انخفاض الضغط والرطوبة في المقصورة في الطائرة، في تجمع الدم وإبطاء تدفقه، مما قد يؤدي إلى تكوين الجلطات أو تضخم الجلطات الموجودة.

وبحسب الخبراء، فإنه “يمكن أن يؤدي الطيران، خاصة لمسافات طويلة، إلى زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي وهو أحد المضاعفات الخطيرة لتجلط الأوردة العميقة، عندما تنفصل جلطة دموية وتنتقل إلى الرئتين مسببة انسدادًا بسبب عدم الحركة لفترة طويلة”.

علاوة على أنه “يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط المقصورة في الطائرات إلى الجفاف، حيث يكون الهواء في المقصورة جافًا في العادة. يمكن للجفاف أن يثخن الدم، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط”.

وحذروا من أن “الجلوس لفترات طويلة دون حركة كافية للساق يمكن أن يساهم في تجمع الدم في الساقين، مما قد يزيد من خطر تكوين الجلطات أو يؤدي إلى تفاقم الجلطات الموجودة”.

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علامات تجلط الدم أثناء الطيران

قال الخبراء: “صعوبة التنفس أو الضيق المفاجئ في التنفس، خاصة إذا ترافق مع ألم في الصدر، يمكن أن يكون علامة على انسداد رئوي وهو حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية”.

وأضافوا: “ألم الصدر الحاد، خاصة عندما يكون مصحوبًا بصعوبة في التنفس، يمكن أيضًا أن يكون مؤشرًا على الإصابة بالانسداد الرئوي أو مشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى”.

إذا لاحظت زيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب أو شعرت بعدم انتظام ضربات القلب (خفقان القلب) أو شعرت بالدوار أو الدوار أو فقدان الوعي، فعليك التماس العناية الطبية على الفور.

“قد يكون لديك جلطة دموية إذا لاحظت ألمًا شديدًا أو تورمًا أو ألمًا في إحدى ساقيك، خاصةً إذا كان مصحوبًا بدفء أو احمرار أو تغير في اللون.”

علامات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة

تشمل علامات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ما يلي:

-ألم عميق أو إحساس بالتشنج في الساق المصابة.

-تفاقم الألم عند المشي أو الوقوف.

-تورم، قد يكون مصحوبًا بدفء واحمرار، لون مزرق أو أرجواني في المنطقة المصابة

– الأوردة السطحية بالقرب من موقع الجلطة أكثر بروزًا وظهورًا.

كيف تقلل من خطر الإصابة بجلطة دموية عند الطيران؟

قم بتحريك وتمديد ساقيك واختر مقعدًا على الممر، إن أمكن.

-يمكنك القيام بتمارين بسيطة للساق، مثل دوائر الكاحل ورفع إصبع القدم ورفع الساق أثناء الجلوس.

-حاول أن تمشي في الممر عندما يكون ذلك آمنًا أو مارس التمارين في المقعد للحفاظ على تدفق الدم.

-اطلب المشورة من طبيبك حول الاستخدام المناسب للدواء أثناء الرحلات الجوية إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، وتم وصف دواء لتسييل الدم.

قد يعطيك طبيبك أيضًا الأسبرين لتقليل المخاطر، ويمكنك أيضًا ارتداء الجوارب الضاغطة.

يمكن أن يؤدي الجلوس مع وضع الساقين فوق بعض إلى تقييد تدفق الدم في الساقين. بدلاً من ذلك، حافظ على ساقيك غير متقاطعتين وقدميك مسطحتين على الأرض أو وضعهما على مسند للقدمين إذا كان ذلك متاحًا.

عوامل الخطر الأخرى

تشمل عوامل الخطر الأخرى لجلطات الدم:

-مغادرة المستشفى مؤخرًا – خاصة إذا كنت لا تستطيع التحرك كثيرًا.

-المعاناة من زيادة الوزن

-التدخين.

-استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة.

-المعاناة من جلطة دموية من قبل.

-حامل أو أنجبت مؤخرًا.

-المعاناة من مرض التهابية مثل مرض كرون أو التهاب المفاصل الروماتويدي.