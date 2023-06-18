أحدث سيارات “لادا” تغزو الأسواق في 2025 .. والكشف عن سعرها

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كشف رئيس شركة “أوتوفاز” الروسية للسيارات، ماكسيم سوكولوف، أن فئة جديدة لسيارات “لادا” ستحل محل السيارات القديمة ” لادا غرانتا”، وهي “لادا إسكرا”.

وأوضح “سوكولوف” أن إدارة الشركة وافقت على هذا القرار، لافتا إلى أن إنتاج السيارات الجديدة سيبدأ نهاية عام 2024، فيما ستنطلق مبيعاتها بحلول عام 2025.

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وتحدث عن مظهر السيارة الجديدة، حيث قال إنها ستقتبس بعض المكونات من سيارة “لادا فيستا” التي تتصدر أسطول المركبات التي تنتجها شركة “أوتوفاز”.

يذكر أن شركة “أوتوفاز” الروسية كانت قد كشفت في وقت سابق عن موديل جديد لسيارات “لادا”، وهي سيارة “لادا أورا” التي تتميز بجسم طويل وتعديلات أخرى.

وتم إدخال التعديلات الجديدة في التصميم والمظهر الخارجي للسيارة، فيما من المتوقع أن يبلغ سعر السيارة ميلوني روبل تقريبا.

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