الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعدة مناطق.. ضبط مخالفين بحملات حج وهمية وآخرين بتهمة ترويج المخدرات
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بعدة مناطق.. ضبط مخالفين بحملات حج وهمية وآخرين بتهمة ترويج المخدرات

بعدة مناطق.. ضبط مخالفين بحملات حج وهمية وآخرين بتهمة ترويج المخدرات

بعدة مناطق.. ضبط مخالفين بحملات حج وهمية وآخرين بتهمة ترويج المخدرات
٠٤:٥٩:٣٦ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت شرطة العاصمة المقدسة القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية وبيع أساور حج غير نظامية.

ضبط بحوزتهم مبالغ مالية

وأوضحت أن المتهمين عرضوا خدمات في تسكين في فنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت أن مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذرًا في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية.

 والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

شخص بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

كما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزته بندقية هوائية وذخيرة حية ومنظار وجهاز اتصال لاسلكي ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالفين لترويجهما من مادة الحشيش المخدر

فيما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما 2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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الأمن العام الجنسية المصرية المخدرات بيع أساور حج غير نظامية حملات حج وهمية سكاكا شرطة العاصمة المقدسة موسم الحج

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