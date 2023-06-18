شاهد.. “مقلاة” تنقذ رجلا من هجوم تمساح مباغت (فيديو)

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وثق مقطع فيديو لحظة هجوم تمساح بشكل مباغت على رجل أثناء تواجده بالقرب من إحدى البحيرات.

وأمسك الرجل بمقلاة وحاول ضرب التمساح بها على رأسها ففر الأخير من أمامه متجها نحو البحيرة.

وتمكنت ردة الفعل السريعة من إنقاذ الرجل في اللحظات الأخيرة قبل أن يصبح فريسة سهلة للتمساح.

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في سياق متصل، أظهر مقطع فيديو اللحظة التي تعرضت فيها طائرة بدون طيار لهجوم من قبل تمساح بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة “لي” في منشور على موقع “فيسبوك”، إن وحدته البحرية كانت تستخدم كاميرا بدون طيار في تمرين بمدينة فورت مايرز عندما لفتت الطائرة انتباه تمساح قريب.

ويُظهر مقطع الفيديو التمساح يسبح في اتجاه الطائرة قبل أن يعضها ويتحرك في الماء. مع ذلك لم تتعرض الطائرة لأضرار كبيرة، على ما أفادت وكالة “يو بي آي”.

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