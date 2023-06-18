أخبار السعودية.. تبريد طرق المشاعر ودعم يوليو من حساب المواطن ونتائج الفصل الدراسي الثالث

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، أنها بدأت بتنفيذ تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في المشاعر المقدسة.

حدد برنامج سكني، أربعة اشتراطات قال إن على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بها.

تسبب حادث سير في إغلاق طريق الملك فهد بالدمام لعدة ساعات.

فاز المبتعث السعودي من جامعة جازان عماد يحيى القاسم بجائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1444هـ.

أصدر برنامج حساب المواطن، تنبيهًا هامًا بشأن مبالغ صرف الدعم الخاصة بدفعة شهر يوليو القادم.

حددت وزارة التعليم، الخميس القادم موعدًا لإعلان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مناطق ومحافظات المملكة.

كشفت وزارة التعليم عن العقوبة التي قد يتعرض لها من يعتدي على المعلم أثناء تأديته عمله.

حظرت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات.

كشف خبراء الأرصاد عن خريطة المناطق المتوقع تأثرها بالرياح القوية المثيرة للأتربة والغبار “البوارح”، في مختلف مناطق المملكة.

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي.