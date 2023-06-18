أخبار السعودية.. تبريد طرق المشاعر ودعم يوليو من حساب المواطن ونتائج الفصل الدراسي الثالث
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
لخدمة الحجيج.. بدء تطبيق تجربة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة
أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، أنها بدأت بتنفيذ تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في المشاعر المقدسة.
4 اشتراطات.. توضيح مهم من سكني لمستفيدي البناء الذاتي
حدد برنامج سكني، أربعة اشتراطات قال إن على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بها.
حادث سير يتسبب في إغلاق طريق الملك فهد بالدمام .. التفاصيل
تسبب حادث سير في إغلاق طريق الملك فهد بالدمام لعدة ساعات.
مبتعث سعودي ينال جائزة جامعة نيويورك لأفضل طبيب متدرب
فاز المبتعث السعودي من جامعة جازان عماد يحيى القاسم بجائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.
تنويه مهم من عقارات الدولة بشأن موسم الحج
كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1444هـ.
توضيح مهم من “حساب المواطن” حول دعم دفعة يوليو
أصدر برنامج حساب المواطن، تنبيهًا هامًا بشأن مبالغ صرف الدعم الخاصة بدفعة شهر يوليو القادم.
في هذا الموعد.. إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثالث
حددت وزارة التعليم، الخميس القادم موعدًا لإعلان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مناطق ومحافظات المملكة.
تحذير مهم.. غرامة مليون ريال والسجن 10 سنوات عقوبة هذا التصرف مع المعلم
كشفت وزارة التعليم عن العقوبة التي قد يتعرض لها من يعتدي على المعلم أثناء تأديته عمله.
تحذير مهم من التعليم بخصوص تصوير إجابات اختبارات الطلاب
حظرت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات.
منها الرياض.. هذه المناطق متوقع تأثرها بالرياح “البوارح” خلال أيام
كشف خبراء الأرصاد عن خريطة المناطق المتوقع تأثرها بالرياح القوية المثيرة للأتربة والغبار “البوارح”، في مختلف مناطق المملكة.
صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح.. وهذا إجمالي ما تم إيداعه
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي.
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