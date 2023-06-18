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“الأرصاد”: توقعات بطقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج
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“الأرصاد”: توقعات بطقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج

“الأرصاد”: توقعات بطقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج

“الأرصاد”: توقعات بطقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج
٠٤:٤٠:٤٢ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

طقس حار على المشاعر المقدسة خلال الحج.

وأكد خلال استعراضه الظواهر الجوية المحتملة خلال الموسم، زيادة عدد محطات الرصد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور أيمن بن سالم غلام، في مؤتمر صحفي لاستعراض الظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، أن التوقعات تشير إلى طقس حار على المشاعر المقدسة.

الطقس سيكون حاراً بوجه عام على مكة

وأوضح أن التوقعات تُشير إلى أن الطقس سيكون حاراً بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

درجات الحرارة ما بين 43 لـ45 درجة مئوية

وبين أن درجات الحرارة المتوقعة  تتراوح فيه درجات الحرارة العظمة ما بين 43 لـ45 درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى بين 27 و30.

خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء

وأشار إلى أن المركز يعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة، إذ تشمل المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة.

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إضافة إلى المطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، ويتم ذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة.

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