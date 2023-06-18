بتداولات 5.4 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم

وصعد سهما المواساة، والحمادي، بنسبة 6 %، عند 271 ريالا و63 ريالا،على التوالي، مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج.

وارتفع سهم البابطين، بنسبة 3 % عند 29.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة.

تراجع سهم أرامكو

في المقابل، تراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 32.30 ريال، و73.80 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم جبل عمر، والتعاونية، وسدافكو، وبنك الرياض، والسعودي الألماني، شاكر، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهم الإنماء طوكيو مارين، تراجعات اليوم بنسبة 8 % عند 14.66 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم.

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