بتداولات 5.4 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم
تواصل – فريق التحرير:
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة، ليغلق عند 11517 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.
وبحسب “أرقام”، أنهت أسهم مجموعة تداول، والمراعي، وأكوا باور، وبترو رابغ، ونادك، وأسمنت اليمامة، وسليمان الحبيب، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.
الأسهم الصاعدة
وصعد سهما المواساة، والحمادي، بنسبة 6 %، عند 271 ريالا و63 ريالا،على التوالي، مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج.
وارتفع سهم البابطين، بنسبة 3 % عند 29.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة.
تراجع سهم أرامكو
في المقابل، تراجع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 32.30 ريال، و73.80 ريال، على التوالي.
وأنهت أسهم جبل عمر، والتعاونية، وسدافكو، وبنك الرياض، والسعودي الألماني، شاكر، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
وتصدر سهم الإنماء طوكيو مارين، تراجعات اليوم بنسبة 8 % عند 14.66 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم.
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