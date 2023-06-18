“إيجار”: إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني شرط لدفع أي مستحقات

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أكد برنامج “إيجار” التابع للهيئة العامة للعقار على أهمية التأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في المنصة قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية.

وشدد على أهمية استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار، وعدم تحويل المبالغ المالية لحسابات بنكية للأفراد، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة.

وسيط عقاري

وأكدّ البرنامج على ما يلي:

1- التعامل في التعاملات الإيجارية يكون من خلال وسيط عقاري مرخّص من “الهيئة”.

2- معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري.

3- التأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص.

4- زيارة “المؤشر الإيجاري” للتأكد من ملاءمة السعر المعروض للوحدة الإيجارية؛ قبل البدء في رحلة الاستئجار.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الحملة التوعوية التي أطلقها “إيجار” للتحذير من الوقوع في عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، وتستهدف كافة شرائح المجتمع والمستأجرين الحاليين أو المحتملين، والمؤجرين، والوسطاء العقاريين خصوصًا.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية توثيق العقود الإيجارية في “إيجار” وما يتبعه من توثيق لإجراءات العملية الإيجارية بشكل كامل، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة.

ويستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين سلّموا بياناتهم بجهالة لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم.

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