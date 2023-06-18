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تنويه مهم من عقارات الدولة بشأن موسم الحج
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تنويه مهم من عقارات الدولة بشأن موسم الحج

تنويه مهم من عقارات الدولة بشأن موسم الحج

تنويه مهم من عقارات الدولة بشأن موسم الحج
٠٣:٣٦:٣٧ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن اكتمال جاهزية مجمّع الدوائر الحكومية في حِمى المشاعر المقدسة لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1444هـ.

3 مميزات

وأوضحت أنّ المجمّع يمتاز بالعديد من المميزات من بينها ما يلي:

1- يُعدّ واحداً من المشروعات النموذجية بتصميمه الذي تم بناؤه وفق أفضل المواصفات الفنية والتقنية.

2- موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة.

3- مساحته الإجمالية تزيد عن 1.1 مليون متر مربع، كما يضم 49 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظّف.

وأضافت: يوفّر مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بيئة عمل (إدارية – سكنية)، للجهات الحكومية المشاركة في تنظيم الحج وتلبي احتياجات منسوبيها.

كما يتم تقديم خدمات الدعم اللوجستي في إدارة وتشغيل وصيانة المجمّع على مدار الساعة.

وأشار إلى أن المجمّع يهدف إلى تمكين المنظومة الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج من أداء مهامها وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، حيث سهّل عملية التواصل والتنسيق بين الجهات كافة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة عقارات عقارات الدولة

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