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4 اشتراطات.. توضيح مهم من سكني لمستفيدي البناء الذاتي
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4 اشتراطات.. توضيح مهم من سكني لمستفيدي البناء الذاتي

4 اشتراطات.. توضيح مهم من سكني لمستفيدي البناء الذاتي

4 اشتراطات.. توضيح مهم من سكني لمستفيدي البناء الذاتي
٠٣:٣٣:٢٣ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج سكني، أربعة اشتراطات قال إن على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بها.

والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي كما بين البرنامج عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”، هي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.

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مميزات البناء الذاتي

– يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من المنتج.

– يُمكنك الاستفادة من المنتج سواء كنت مستحق دعم أو غير مستحق.

– استخراج رخص البناء بسهولة وبمدة وجيزة للتصاميم الهندسية.

– تربط معلوماتك مع كافة الجهات التمويلية.

– توفّر لك دعم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن رحلتك في المنتج.

– تربطك مع مقاولين ومشرفين هندسيين معتمدين وموثوقين لتنفيذ عمليات بناء بيتك والإشراف عليه.

– تقدم لك تصاميم هندسية من مكاتب معتمدة وبأسعار منافسة من مهندسين سعوديين.

– تقدّم لك خدمات تقييم الجودة وشهادة استدامة البناء بعد اكتمال بناء بيتك.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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