تطوير 5 طرق رئيسية بالمدينة المنورة استعدادا لموسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمانة المدينة المنورة 5 مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق بهدف رفع كفاءتها وجودتها لاستقبال موسم الحج.

في سياق متصل، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حزم المشاريع البلدية الجديدة في المدينة المنورة.

المشروعات المستهدفة

وتشمل المشروعات ما يلي:

1- إنشاء وتشغيل 3 حدائق مركزية كبرى.

2- إنشاء 135 حديقة مجاورة في الأحياء السكنية.

3- تنفيذ 5 مشاريع للطرق المحورية بقيمة إجمالية تزيد عن 4 مليارات ريال.

‏‎ونوّه سمو الأمير فيصل بن سلمان بالأدوار التي تضطلع بها أمانة منطقة المدينة المنورة في تعزيز الحراك التنموي الذي تشهده المدينة المنورة، ودورها الفعال في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

وقدم شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولقيادات الوزارة على دعمهم لكافة المشاريع البلدية والتنموية على مستوى المنطقة بما يعكس توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لتحقيق مستويات متقدمة في النقلة الحضارية التي تشهدها عموم مناطق المملكة في جميع المجالات .

‏‎وتم خلال حفل إطلاق المشاريع الجديدة مشاهدة عرضٍ مرئي عن مشاريع الحدائق الكبرى الجديدة التي تشمل مشروع تطوير واستكمال حديقة الملك فهد المركزية جنوب المدينة المنورة على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم القبة الهوائية، ومتحف التاريخ الإسلامي، والمطل الجبلي، ومدينة الطفل، ومدينة الملاهي، ومنطقة الملاعب الرياضية، ومسار الدراجات الهوائية.

اقرأ أيضًا:

أمانة المدينة تعلن إغلاق مؤقت لمداخل حديقة الملك فهد