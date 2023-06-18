في الحج.. “الغذاء والدواء” تنفذ حملات توعوية ميدانية وإلكترونية بـ “9 لغات”

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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن برامجها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، رسائل توعوية بـ 9 لغات.

تفتيش ورقابة لضمان مطابقة الاشتراطات الصحية

وأوضحت أنها تستعد لموسم الحج، بحملات تفتيش ورقابة لضمان مطابقة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود منتجات مخالفة.

معلومات ونصائح لتوعوية الحجاج

وأضافت أنها تقدم معلومات ونصائح لتوعوية الحجاج بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية باللغات الأكثر تحدثًا بين الحجاج.

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وتقدم “الغذاء والدواء “مجموعة من النصائح بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية والتركية والروسية والصينية والأردو “الباكستانية” ولغة البهاسا “الإندونيسية” على هذا الرابط.

إتباع خطوات سلامة الأدوية في موسم الحج

ونوهت إلى ضرورة إتباع خطوات سلامة الأدوية في موسم الحج من خلال عدم تعرض الأدوية لأشعة الشمس بشكل مباشر.

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وتجنب ترك العلاج إلا بعد استكمال البرنامج العلاجي حسب وصفة الطبيب، وحفظ الدواء في عبوته الأصلية وعدم تناول دواء لحاج آخر حتى ولو تشابهت الأعراض.

نصائح طبية لتناول الحاج لدوائه بطريقة صحيحة

وفي حالة نسيان جرعة الدواء يتم أخذها في أقرب وقت ممكن ولكن عند اقتراب الجرعة الأخرى يتم تناول جرعة واحدة فقط، واستخدام الماء كأفضل مشروب لتناول الأقراص والحبوب.

وأوصت الهيئة في رسائلها التوعوية بعدم تناول الأطعمة التي يشتبه الحاج بتغير خواصها من طعم أو لون أو رائحة.

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والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري والتأكد من تواريخ صلاحية الأطعمة وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة.

يشار إلى أن الهيئة شاركت ضمن موسم الحج لهذا العام بتوعية الحجاج وتوزيع الهدايا والنصائح الإرشادية عبر أجنحة توعوية تقيمها في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.