“يزن 6 كجم”.. إنهاء معاناة مريضة بإزالة ورم في مستشفى الملك خالد بنجران

تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بنجران من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 16 عاماً، تعاني من ضيق في التنفس وآلام في الرقبة والظهر.

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للمريضة تبين وجود ورم يزن 6 كيلوات متلاصق بالجزء السفلي لفص الرئة اليمنى والعمود الفقري ومتداخل مع الحبل الشوكي.

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انحناء لاستقامة العمود الفقري

وتسبب الورم في انحناء لاستقامة العمود الفقري وتسريب لسائل الغدة اللمفاوية ما أدى للتدخل الطبي لاستئصال الورم بالكامل وإيقاف تسريب السائل اللمفاوي، في إجراء طبي متقدم.

وغادرت المريضة المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتماثلها للشفاء.

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل 49660 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 66302 مراجعاً، وإجراء 3820 عملية منها 1362 لجراحة اليوم الواحد، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م.

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