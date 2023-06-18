حادث سير يتسبب في إغلاق طريق الملك فهد بالدمام .. التفاصيل

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تسبب حادث سير في إغلاق طريق الملك فهد بالدمام لعدة ساعات.

ويظهر الفيديو تكدس عدد كبير من السيارات وزحام شديد بينها بسبب الحادث.

ويبدو أن الحادث وقع في الجهة المقابلة من الطريق إذا كانت السيارات تسير في الجهة الأخرى بشكل طبيعي.

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إغلاق مسارين لطريق الملك فهد لمدة 10 أيام بالمنطقة الشرقية

في وقت سابق، أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق، وإدارة مرور المنطقة، عن أعمال استبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك فهد، تقاطع طريق الظهران/ الجبيل.

حتى 12 من مارس

وأوضحت “النقل” أنه سيتم إغلاق مسارين للطريق، وإتاحة الحركة على مسارين، وذلك لمدة 10 أيام، بدأت من أمس الجمعة الموافق 11 من شعبان 1444هـ، الموافق 3 من مارس الجاري، وحتى 20 من شعبان 1444هـ الموافق 12 من مارس 2023.

الطرق البديلة

وأفاد فرع “النقل” بأنه يتم إغلاق المخرج أسفل الجسر للقادم من الدمام، وباتجاه الظهران، والطريق البديل هو الدوران من طريق عمر بن الخطاب.

كما يتم إغلاق المخرج أسفل الجسر للقادم من المطار، باتجاه الجبيل، والطريق البديل الدوران من جسر طريق الرياض.

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مبادرات السلامة المرورية

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للطرق أنها تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات في إستراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة.

وأوضحت أن الاستراتيجية تشمل 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالاضافة لـ9 مبادرات بجودة الطرق، و 7 مبادرات مع القطاع الخاص، و 3 مبادرات للكثافة المرورية، و 5 مبادرات للحوكمة، و 4 مبادرات للاستدامة المالية، و 4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.

خفض الوفيات على الطرق

وتهدف إستراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.