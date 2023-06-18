رقمنة وذكاء اصطناعي.. المملكة تقدم 185 برنامجًا ومبادرة خلال موسم الحج

تواصل – واس:

أعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تقدم خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، 185 برنامجًا ومبادرة نوعية.

تحقيق أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن

وأوضحت أن ذلك يأتي لتحقيق أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام تيسيرًا وتخفيفًا لهم؛ ليودوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضافت أن تلك البرامج والمبادرات النوعية التي تحرص الرئاسة على تنويعها، تشمل استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج.

سخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات

إضافة إلى تسخير التطبيقات الإلكترونية، في مختلف المجالات خدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

وأكدت أنه تم إطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الـ11 تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

36 برنامجًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

كما أطلقت رئاسة شؤون الخرمين ، حزمة من البرامج والمبادرات لموسم الحج 1444هـ، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وبينت أن عدد البرامج التي تقدمها الوكالة خلال موسم الحج لهذا العام 36 برنامجًا تتنوع مابين إرشاد وتثقيف وتعليم، وستشتمل على مهام وخدمات تعمد للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم.

وأشارت إلى أن تلك المبادرات تأتي بمشاركة فعالة من جميع الإدارات التابعة للوكالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة،.

وتهدف إلى بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة

فيما بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 718030 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.

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وأوضحت إحصائية لجنة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول بلغ 29090 حاجاً وصل منهم 25962 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات.

مركز الهجرة يستقب آالف الحجاج

بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجًا.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 556953 حاجًا.

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فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 161021 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪.

فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 32631 حاجًا.