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للرجال.. تغييرات بسيطة تزيد من خصوبتك وتزيد فرصك في الإنحاب

للرجال.. تغييرات بسيطة تزيد من خصوبتك وتزيد فرصك في الإنحاب

للرجال.. تغييرات بسيطة تزيد من خصوبتك وتزيد فرصك في الإنحاب
٠٢:٤٠:٣٥ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد الانخفاض في خصوبة الرجال مشكلة عالمية تزايدت حدتها خلال العقود الماضية، فيما تعد عادات نمط الحياة السبب الرئيسي وراء انخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى بعض الرجال.

ورصدت الأبحاث انهيارًا في تركيز الحيوانات المنوية النشطة في السائل المنوي الذكري بنسبة تزيد عن 50 في المائة على مدى العقود الخمسة الماضية، الأمر الذي يرجعه الخبراء لأسباب مختلفة، منها طريقة الحياة الحديثة.

وقالت الدكتورة رايليا لو، المتخصصة في الخصوبة، لموقع (news.com.au): “غالبًا ما يفاجأ الرجال بأن مشاكل الخصوبة يمكن أن تكون في الأصل بسبب الذكر. غالبًا ما يربط مجتمعنا الخصوبة بأنها قضية أنثوية، و50 بالمائة من عوامل العقم مرتبطة، في الواقع، بشركاء ذكور”.

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التغيير في نمط الحياة

ويمكن أن يلعب التغيير في نمط الحياة، دورًا في تعزيز الخصوبة لدى الرجال، كما هو الحال بالنسبة للزوجين جيك وبيلا، وهما في أوائل الثلاثينيات من العمر وحاولا الحمل بشكل طبيعي لما يزيد قليلاً عن 12شهرًا.

شارك الزوجان في الاختبارات الروتينية، والتي أظهرت أن الحيوانات المنوية للزوج تعرضت لضرر بنسبة 38 بالمائة.

وقللت الحيوانات المنوية التالفة من إمكانية الإخصاب، ويمكن أن تسهم في ارتفاع معدل الإجهاض وتنتج أجنة ذات جودة رديئة.

ونصح أخصائي الخصوبة، الزوجين بإجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة والعودة في غضون ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تعكس الضرر.

وعمل الزوج على إحداث تغيير في نمط الحياة، من خلال التخلي عن الوجبات السريعة، والتخلص من الكحول، والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

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الكلمات الدلالية:
خصوبة الرجال عادات نمط الحياة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

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