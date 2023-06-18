مبتعث سعودي ينال جائزة جامعة نيويورك لأفضل طبيب متدرب

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فاز المبتعث السعودي من جامعة جازان عماد يحيى القاسم بجائزة جامعة ولاية نيويورك الأمريكية لأفضل طبيب متدرب وباحث على المستوى الأكاديمي والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الجامعة – في منشور رسمي لها على موقعها الرسمي – أن الطبيب السعودي المتدرب القاسم، برز في مجال علم الأمراض من خلال نشر أبحاثه في مجلات عالمية رصينة مثل Nature مما منحه الاستحقاق لهذه الجائزة.

التفاني في الدراسة

وأشارت إلى تفاني الدكتور القاسم أكاديمياً ونشاطه أثناء مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب تفاعله بشكل إيجابي مع الفريق الطبي، وتقديمه للعروض التقديمية المتعددة في المؤتمرات والمنشورات المستمرة التي تغطي علم الأمراض الجراحي وعلم المناعة.

من جهته، أكد الدكتور عماد القاسم، أن المنجز يأتي ترجمة لما يجده الطلبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم ورعاية واهتمام، واستمرارا للنجاحات العلمية التي برزت في أهم المحافل العلمية مما يعكس طموحات أبناء البلد وحماسهم للمشاركة في تحقيق مستهدفات البلد وخططه الطموحة.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تعد جزءًا من تفوق الشباب السعودي الذي يعمل بجد لرفعة وطنه وإثراء المعرفة العلمية في ظل دعم القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

يذكر أنه يتم تقديم هذه الجائزة سنويًا لتكريم طبيب واحد في علم الأمراض ممن يظهر التزامًا بالتميز في التعليم أو البحث أو الممارسة السريرية أو خدمة المجتمع.