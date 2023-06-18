الخضيري ينبه لهذا الأمر الهام عند شراء العصير المعلب

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نبه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات والاستشاري أ.د.فهد الخضيري، لضرورة الانتباه لأمر هام عن شراء العصير المعلب.

عدم شراء العصائر التي يكتب عليها “شراب”

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه عند شراء عصير معلب كالبرتقال مثلاً لابد من التأكد من عدم شراء العصائر التي يكتب عليها “شراب” البرتقال أو غيره.

شراء العلب المكتوب عليها عصير طبيعي

وشدد الخضيري على ضرورة التأكد من أن يكون مكتوب على العلبة المراد استعمالها، عصير برتقال طبيعي.

وبيت أن الشراب في ذلك، هو العلب المكتوب عليها “شراب” تحتوي على نكهات صناعية وسكر عالي وألوان صناعية وقليل جداً من العصير.

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أما المكتوب عليها “عصير”، فهو غالبًا طبيعي مع قليل من السكر، ناصحًا بأهمية الحرص على العصير بالخلاط لكامل الفاكهة “سموثي” وليس فقط العصير المائي لأنه ذا سكريات أعلى.

فوائد تناول الفاكهة كاملة بأليافها

وأوصى بتناول الفاكهة كاملة بأليافها، لأن عصير الفاكهة عالي السكر، مبينًا أن عمل عصير الفاكهة مع اللب بالخلاط مع أليافها أصّح وأفضل.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن التهاون تجاه أي ضرر صحي بسيط قد يتراكم ويتراكم حتى يسبب مرض خطير، لا يمكن التراجع عنه.