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تنبيه مهم من الحج والعمرة بخصوص تحركات المعتمرين
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تنبيه مهم من الحج والعمرة بخصوص تحركات المعتمرين

تنبيه مهم من الحج والعمرة بخصوص تحركات المعتمرين

تنبيه مهم من الحج والعمرة بخصوص تحركات المعتمرين
٠١:٥٦:٢٧ م، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

أتاحت وزارة الحج والعمرة، للمعتمرين حرية الحركة داخل مدن المملكة خلال فترة سريان التأشيرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان في إمكان المعتمر الداخل من منفذ جديدة عرعر ان يخرج من منفذ البطحاء إلى الإمارات، أم أنه لابد من نفس منفذ الدخول؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “للمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته”.

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آخر موعد لمغادرة المعتمرين

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة (18 يونيو 2023)، لافتة إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام قرارًا يبمنع دخول المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة المكرمة.

وتقضي التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 15 مايو الماضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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