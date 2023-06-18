منها الرياض.. هذه المناطق متوقع تأثرها بالرياح “البوارح” خلال أيام

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كشف خبراء الأرصاد عن خريطة المناطق المتوقع تأثرها بالرياح القوية المثيرة للأتربة والغبار “البوارح”، في مختلف مناطق المملكة.

البوارح تهب على شرق المملكة خلال الأيام القادمة

وحسب “طقس العرب”، فإن آخر القراءات الجوية تُشير بأنه يُتوقع أن تنشط الرياح السطحية والتي تُعرف محليًا بإسم “رياح البوارح” بشكل يومي على شرق المملكة خلال الأيام القادمة.

وتمتد تأثيراتها لأجزاء من منطقة الرياض، وذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة للحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط.

تعمق المرتفع الجوي السطحي

كما يطال تأثيرها شمال المملكة، مما يؤدي إلى تعمق المرتفع الجوي السطحي على تلك المناطق وحدوث تحدّر في قيم الضغط الجوي بين شمالها وشرقها بمشيئة الله.

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تفاصيل المناطق المُتأثرة برياح البوارح

الاثنين 19 يونيو

وغدًا متوقع أن تنشط الرياح الشمالية والشمالية الشرقية على منطقتي الشرقية والرياض إداريًا، بما في ذلك “حفر الباطن والأحساء والعاصمة وعموم المناطق الساحلية الشرقية.

وتؤدي إلى إثارة الأتربة و الغبار بشكل قد يكون كثيفاً في بعض المناطق، وتتسبب بتدني لمدى الرؤية الأفقية حيث يُتوقع أن تصل بعض الهبات إلى 60كم/الساعة خاصة في المناطق المكشوفة.

الثلاثاء

فيما يتجدد نشاط الرياح الشمالية الثلاثاء، على منطقتي الشرقية والرياض، وتتراوح هبات الرياح ما بين “40-50 كم/الساعة” وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

الأربعاء والخميس

وفي يومي الأربعاء والخميس، يستمر نشاط رياح البوارح ولكن بقوة أقل مقارنة مع الأيام الماضية.

إرشادات مهمة للتعامل مع الغبار

1 – الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية وبخاصة الطرق الصحراوية.

2 – الانتباه من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.