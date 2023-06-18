صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح.. وهذا إجمالي ما تم إيداعه

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي.

ويشمل ذلك دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 2023، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 99.424.615 ريالاً، لكمية 55.842 طنًا، لعدد 154 مزارعًا.

كما تتضمن مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 549.636.996 ريالا، لكمية 316.511 طنا، لعدد 1055 مزارعًا.

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صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 82.242.754 ريالًا، وذلك لكمية 48.269 طنًا، لعدد 145 مزارعًا.

إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم

وتتضمن القرار 4 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

ويلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 450.212.381 ريالًا، وذلك لكمية 260.669 طنًا، لعدد 901 مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ.

وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 484.121 طنًا، لعدد 1785 مزارعًا.