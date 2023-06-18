لخدمة الحجيج.. بدء تطبيق تجربة تقنية تبريد الطرق في المشاعر المقدسة

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والعديد من الجهات ذات العلاقة، أنها بدأت بتنفيذ تجربة تبريد الأسطح الإسفلتية في المشاعر المقدسة.

وأوضحت أنها قامت وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ هذه التجربة في منطقة رمي الجمرات، وذلك بهدف خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وكانت الهيئة العامة للطرق بالشراكة مع وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان قد قامتا بتجربة هذه التقنية قبل عدة أشهر في منطقة الرياض.

درجة حرارة الطرق تصل إلى 70 درجة مئوية

وأضافت أن أسباب هذه التجربة، تأتي نظرًا لكون الطرق تمتص درجة الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية.

كما تقوم الطرق علميًا بإعادة إطلاق هذه الحرارة ليلًا؛ مما يسبب ظاهرة علمية تسمى “ظاهرة الجزيرة الحرارية” التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

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بدء تجربة استخدام الأرصفة الباردة

ولمعالجة ظاهرة الجزيرة الحرارية، تم البدء في تجربة استخدام ما يُعرف بالأرصفة الباردة.

وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية.

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أهداف تطبيق تجربة تقنية تبريد الطرق

وأكدت أن ذلك تم من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية.

كما أن هذه المادة تناسب الطرق المحيطة بالمناطق السكنية، حيث يأتي تطبيق هذه التجربة بهدف:

1 – خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية.

2 – تقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ.

3 – تسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.

وبينت الهيئة العامة للطرق، أنها تعمل على تطوير الأبحاث والتجارب العملية؛ التي تسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.

كما تسعى لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف لتعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق؛

وذلك بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، والتشجيع على الابتكار.