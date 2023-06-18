أخبار السعودية.. مواعيد صرف المعاش ودرجة حرارة قياسية وبشرى من سكني
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث
يؤدي الطلاب والطالبات، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
لعملاء نظام التأمينات.. مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات للأشهر الثلاث القادمة، بعد تبكير موعد صرف معاش شهر يوليو، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.
باحثان: زيارة ولي العهد لفرنسا بداية مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي
اهتمت وسائل الإعلام العالمية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الفرنسية، ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أبرز الأهداف.. إطلاق منصة موحدة لتداول العقار والإفراغ وفك الرهن
تبدأ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، “السجل العقاري”، في تداول بيع وشراء العقارات عبر منصة “التسجيل العيني”، مع نهاية العام الجاري.
تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن الدعم للعاملين بالقطاع الخاص
اشترط حساب المواطن على المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن مصادر الدخل في بياناتهم.
للمطلقات.. أبرز الشروط للحصول على الدعم السكني
كشف “برنامج سكني” عن شروط حصول المطلقات على الدعم السكني، وعلى رأسها أن يمر عامان على حدوث الطلاق.
سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق
أعلنت شركة بارسونز العربية في المملكة، عن طرح 328 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات.
منها مكة.. تحذيرات من وصول درجة الحرارة لـ 50 على هذه المناطق
حذر خبراء الطقس والأرصاد، من أجواء حارة إلى شديدة الحرارة متوقعة خلال هذه الفترة، على مناطق المملكة.
تهديد للمجتمع.. أبرز المقترحات لمواجهة بطالة المقيمين بالمملكة
يشكل المقيمون، قسمًا كبيرًا من سكان المملكة، التي تعتبر من الدول الجاذبة للأيدي العاملة الأجنبية من كافة الجنسيات.
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