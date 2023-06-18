تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

يؤدي الطلاب والطالبات، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأميات للأشهر الثلاث القادمة، بعد تبكير موعد صرف معاش شهر يوليو، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الفرنسية، ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تبدأ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، “السجل العقاري”، في تداول بيع وشراء العقارات عبر منصة “التسجيل العيني”، مع نهاية العام الجاري.

اشترط حساب المواطن على المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن مصادر الدخل في بياناتهم.

كشف “برنامج سكني” عن شروط حصول المطلقات على الدعم السكني، وعلى رأسها أن يمر عامان على حدوث الطلاق.

أعلنت شركة بارسونز العربية في المملكة، عن طرح 328 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات.

حذر خبراء الطقس والأرصاد، من أجواء حارة إلى شديدة الحرارة متوقعة خلال هذه الفترة، على مناطق المملكة.

يشكل المقيمون، قسمًا كبيرًا من سكان المملكة، التي تعتبر من الدول الجاذبة للأيدي العاملة الأجنبية من كافة الجنسيات.

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