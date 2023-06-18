موسم الحج.. رفع الطاقة الاستيعابية في هذه الأقسام بمجمع الملك عبد الله الطبي

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كشف مساعد مشرف الخدمات الطبية في مجمع الملك عبد الله الطبي د. محمود أبو رمش، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية في قسم الطوارئ والعناية المركزة.

رفع الطاقة الاستيعابية في قسم الطوارئ

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية في قسم الطوارئ والعناية المركزة، وذلك استعدادًا لموسم الحج هذا العام وعلى مدار 24 ساعة.

وأضاف أنه من خللا التجارب السابقة فإنه من المتوقع زيادة الطلب على أسرة العناية المركزة خصوصًا، من يعانون من أمراض مزمنة من ضيوف الرحمن.

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تجهيز أقسام الطوارئ وزيادة الطاقم الطبي

وأكد أنه تم التركيز على تجهيز أقسام الطوارئ وزيادة الطاقم الطبي والسعة الاستيعابية لأسرّة الطوارئ.

كما تم تفعيل وزيادة أسرة العناية المركزة بالمجمع الطبي، مبينًا ان صحة جدة توفر 1300 طبيبًا ومتخصصًا لخدمة حجاج بيت الله.

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36 برنامجًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

فيما أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من البرامج والمبادرات لموسم الحج 1444هـ، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضحت الرئاسة أن عدد البرامج التي تقدمها الوكالة خلال موسم الحج لهذا العام 36 برنامجًا تتنوع ما بين إرشاد وتثقيف وتعليم.

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وستشتمل على مهام وخدمات تعمد للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم.

وأضافت أن تلك المبادرات تأتي بمشاركة فعالة من جميع الإدارات التابعة للوكالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف إلى بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.