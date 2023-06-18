لم تعرفها من قبل.. 5 أشياء مدهشة يمكن لهاتفك القيام بها

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هناك الكثير مما يمكن للهواتف القيام به، في ظل التقنيات الهائلة التي تتمتع بها، وقد لا يعرفها البعض؛ فهي مزودة بكاميرات احترافية وماسحات ضوئية لملفات (بي دي إف) وحتى مفاتيح السيارة.

ورصد تقرير لصحيفة “نيويورك بوست” أهم المميزات عند استخدام الهواتف والتي قد تبدو غير معروفة على نطاق واسع للمستخدمين.

1. إضافة تسميات توضيحية إلى مكالمات الفيديو أو البودكاست أو المكالمات الهاتفية

لا تجري مكالمات الفيديو في مكان هادئ- أو ربما تعاني من مشكلة في السمع، لكن لامشكلة. يمكنك الحصول على تسميات توضيحية في الوقت الفعلي على مكالمات الفيديو والبودكاست والمكالمات والموسيقى ومقاطع الفيديو.

على آي فون:

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الترجمة والشرح .

بدّل المفتاح الموجود بجوار التعليقات التوضيحية المغلقة وSDH إلى وضع التشغيل.

لتشغيل ميزة “النسخ النصي التلقائي” على هاتف آندرويد:

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > تفضيلات التسمية التوضيحية.

انقر فوق إظهار التسميات التوضيحية لتشغيلها.

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2. ترجمة المكالمات

إذا كنت تواجه مشكلة في التواصل مع الآخرين بسبب عائق اللغة، استخدم هاتفك للمساعدة، دون أن تدفع أي شيء.

على آي فون

افتح تطبيق الترجمة. مثبت مسبقًا.

اضغط على الأسهم بجوار اللغتين لاختيار اللغات التي تريد الترجمة بينها.

انقر فوق إحدى اللغات لبدء الكتابة أو استخدم الميكروفون للتحدث. ملاحظة: يظهر رمز لغة الإدخال بجوار اللغة التي تترجمها.

لتبديل لغة الإدخال، انقر فوق اللغة الأخرى.

تعرض كلتا اللغتين ما تقوله أو تكتبه على هاتفك.

على نظام آندرويد

قم بتنزيل تطبيق جوجل ترانسيلات.

افتح التطبيق.

انقر فوق محادثة واسمح للتطبيق بتسجيل الصوت.

حدد تلقائي. أثناء المكالمة، سيعرض هاتفك الترجمة.

يمكنك النقر فوق رمز مكبر الصوت ليقوم هاتفك بقراءة الترجمات بصوت عالٍ.

3. انتبه لبكاء طفلك

اعتمادًا على سمعك وتصميم منزلك، قد لاتستطيع الانتباه لبعض الأصوات. ومنها بكاء طقلك، لكن هاتفك يمكن أن يساعدك من خلال تشغيل آلية التعرف على الصوت.

على جهاز آي فون

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > التعرف على الصوت، ثم قم بتمكين التعرف على الصوت عن طريق تحريك زر التبديل إلى اليمين .

اضغط على الأصوات وقم بتشغيل الأصوات التي تريد أن يتعرف عليها هاتفك.

لتشغيل إشعارات الأصوات على هاتف آندرويد:

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الإخطارات الصوتية .

اضغط على فتح إعلامات الصوت، ثم قم بتشغيل. ستحتاج إلى السماح بإذن لتسجيل الصوت.

اضغط على أيقونة الترس. يمكنك اختيار الأصوات التي تريد أن يتم إعلامك بها وكيف.

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4. “الاستماع المباشر

ميزة “الاستماع المباشر” مخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع ، ويمكنك إعدادها إذا كان لديك سماعات “آير بود” أو سماعات الأذن اللاسلكية “باوربيتس برو” مقترنة بجهاز آي فون أو آي باد أو أي بود تاتش.

يصل طول المسافة إلى حوالي 50 قدمًا. الاستماع إلى المحادثات عبر الجدران ممكن على مسافات أقرب، لكن الجودة قد تنخفض اعتمادًا على مادة الجدار.

أولاً، أضف الوضع إلى مركز التحكم:

انتقل إلى الإعدادات، ثم انقر فوق مركز التحكم.

قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى جلسة الاستماع وانقر على علامة + الخضراء .

اضغط على زر الرجوع لحفظ الإعدادات.

لاستخدام “الاستماع المباشر”:

افتح مركز التحكم واضغط على أيقونة الأذن.

اضغط على أيقونة الاستماع المباشر .

ضع جهازك أمام مصدر الصوت الذي تريد سماعه.

عندما يتم إعداد كل شيء بشكل صحيح ، سترى مستويات صوت سماعة الرأس أثناء حدوث محادثة.

تعمل ميزة مضخم الصوت في آندرويد بشكل مشابه.

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > مضخم الصوت.

اختر مكبر الصوت. من هنا، يمكنك إضافة الرمز إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك إذا كنت تريد ذلك.

اختر ما إذا كنت تريد تضخيم الصوت القادم إلى الميكروفون أو الوسائط التي يتم تشغيلها على هاتفك.

قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

5. اقرأ أو صِف ما يحدث على شاشتك

يمكنك النقر فوق عنصر على الشاشة وسماعه مقروءًا أو موصوفًا لك بصوت عالٍ. يمكنك أيضًا القيام بذلك مع الشاشة بأكملها. لتشغيل المحتوى المنطوق على جهاز آي فون الخاص بك:

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > المحتوى المنطوق .

قم بالتبديل إلى ” سماع الاختيار” للحصول على زر “سماع” عند تمييز النص.

التبديل على “نطق الشاشة”. اسحب لأسفل بإصبعين من أعلى الشاشة لسماع محتوى شاشتك.

يمكن لهواتف آندرويد القيام بذلك أيضًا. والأفضل يمكنك توجيه الكاميرا إلى نص أو صورة والاستماع إليها قراءة أو وصفها بصوت عالٍ.

لتشغيل خدمة “سماع الاختيار”:

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > سماع الاختيار .

قم بتشغيل اختصار “سماع الاختيار”. ملاحظة: ستحتاج إلى منحه التحكم الكامل في جهازك.

اضغط على الاختصار الموجود على شاشتك لاستخدامه.