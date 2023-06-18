مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات فتح التوظيف لحديثي وحديثات التخرج عبر برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الفئة المستهدفة
– حديثو وحديثات التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات.
المجالات المطلوبة
– التقنية.
– الهندسية.
– الإدارية.
– التخصصات الأخرى.
التخصصات
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– الإدارة العامة.
– التسويق.
– التسويق الرقمي.
– الموارد البشرية.
– إدارة العمليات.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– إدارة المشاريع.
– إدارة الجودة وضمان الجودة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– إدارة المخاطر.
– العلاقات العامة.
– المبيعات.
– التجارة الإلكترونية.
– إدارة المشتريات والمخزون.
– العمليات اللوجستية.
– الأعمال الدولية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– هندسة البرمجيات.
– هندسة الشبكات والاتصالات.
– أمن المعلومات.
– هندسة النظم.
– هندسة الشبكات.
– هندسة الكهرباء.
– هندسة الإلكترونيات.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة النقل.
– وغيرها من التخصصات.
الشروط العامة
1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.
3- حديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
من المزايا
– تدريب على رأس العمل.
– دورات تدريبية ومكثّفة ومخصصة.
طريقة التقديم
– من خلال الرابط التالي: