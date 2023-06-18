مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب

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أعلنت شركة الاتصالات فتح التوظيف لحديثي وحديثات التخرج عبر برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة

– حديثو وحديثات التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات.

المجالات المطلوبة

– التقنية.

– الهندسية.

– الإدارية.

– التخصصات الأخرى.

التخصصات

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة العامة.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الموارد البشرية.

– إدارة العمليات.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاقتصاد.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الجودة وضمان الجودة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المخاطر.

– العلاقات العامة.

– المبيعات.

– التجارة الإلكترونية.

– إدارة المشتريات والمخزون.

– العمليات اللوجستية.

– الأعمال الدولية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– هندسة البرمجيات.

– هندسة الشبكات والاتصالات.

– أمن المعلومات.

– هندسة النظم.

– هندسة الشبكات.

– هندسة الكهرباء.

– هندسة الإلكترونيات.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة النقل.

– وغيرها من التخصصات.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

3- حديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

من المزايا

– تدريب على رأس العمل.

– دورات تدريبية ومكثّفة ومخصصة.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

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