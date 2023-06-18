الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب
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مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب

مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب

مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب
١١:٥٦:٣٧ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات فتح التوظيف لحديثي وحديثات التخرج عبر برنامج احتضان المواهب المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة

– حديثو وحديثات التخرج لحملة البكالوريوس أو الماجستير في العديد من التخصصات.

المجالات المطلوبة

– التقنية.

– الهندسية.

– الإدارية.

– التخصصات الأخرى.

التخصصات

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الإدارة العامة.

– التسويق.

– التسويق الرقمي.

– الموارد البشرية.

– إدارة العمليات.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاقتصاد.

– إدارة المشاريع.

– إدارة الجودة وضمان الجودة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– إدارة المخاطر.

– العلاقات العامة.

– المبيعات.

– التجارة الإلكترونية.

– إدارة المشتريات والمخزون.

– العمليات اللوجستية.

– الأعمال الدولية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– هندسة البرمجيات.

– هندسة الشبكات والاتصالات.

– أمن المعلومات.

– هندسة النظم.

– هندسة الشبكات.

– هندسة الكهرباء.

– هندسة الإلكترونيات.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة النقل.

– وغيرها من التخصصات.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

3- حديثي وحديثات التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

من المزايا

– تدريب على رأس العمل.

– دورات تدريبية ومكثّفة ومخصصة.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

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