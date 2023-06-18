وحملات اعتقال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.

ووسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب أبوابه.

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كما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، فيما أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام نفّذتها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين في جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال.

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وذلك خلال عمليات اقتحام ومداهمات واسعة، تخللها عمليات اعتقال طالت خمسة فلسطينيين، بينهم طلبة جامعات وأسرى محررون.

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون، اليوم، مجددًا ساحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، وتجولوا في باحاته.

الاحتلال يعتقل شابين شمال قطاع غزة

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابين على مقربة من السياج الحدودي شمال قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى اعتقال المواطنين الذين يقتربون من الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.