الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مزايا تنافسية.. استمرار توظيف الخريجين بـ”STC” عبر برنامج احتضان المواهب
الحر يُنهي حياة 54 شخصًا ويُصيب المئات في الهند
توضيح مهم من التأمينات بخصوص الجمع بين عملين
“المرور”: طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر”.. و3 خطوات للتسجيل
وحملات اعتقال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
غضب واسع.. ربط شاب مسلم في شجرة وإجباره على ترديد شعار هندوسي (فيديو)

الرئيسية

 /

دولي

 /

وحملات اعتقال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وحملات اعتقال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وحملات اعتقال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
١١:٤٦:٣٤ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة.

ووسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية قرب أبوابه.

اقرأ أيضًا:

والجامعة العربية تُحذر.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة

كما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، فيما أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام نفّذتها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطينيين في جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال.

اقرأ أيضًا:

استشهاد فلسطيني.. وبيان رسمي لإدانة استمرار اعتداءات الاحتلال

وذلك خلال عمليات اقتحام ومداهمات واسعة، تخللها عمليات اعتقال طالت خمسة فلسطينيين، بينهم طلبة جامعات وأسرى محررون.

وفي القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون، اليوم، مجددًا ساحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، وتجولوا في باحاته.

الاحتلال يعتقل شابين شمال قطاع غزة

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابين على مقربة من السياج الحدودي شمال قطاع غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى اعتقال المواطنين الذين يقتربون من الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

الكلمات الدلالية:
اقتحام المسجد الأقصى القدس جرائم إسرائيل غزة فلسطين قوات الاحتلال

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل وإصابة 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة شرق لوس أنجلوس

مقتل وإصابة 5 أمريكيين إثر تحطم طائرة شرق لوس أنجلوس

٠٢:٠٧ ص، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
مصرع 30 إسلامياً من بوكو حرام في قصف طائرات نيجيرية

مصرع 30 إسلامياً من بوكو حرام في قصف طائرات نيجيرية

٠٤:٠٢ م، السبت، ١٨ مايو ٢٠١٣
قتلى ومصابون إثر سقوط صواريخ جراد على مناطق سكنية بالعاصمة الليبية

قتلى ومصابون إثر سقوط صواريخ جراد على مناطق سكنية بالعاصمة الليبية

٠٧:٣٤ ص، الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠١٩
الصين تقتل نساء وأطفال من المسلمين الأويجور وتصفهم بالإرهابيين

الصين تقتل نساء وأطفال من المسلمين الأويجور وتصفهم بالإرهابيين

٠١:٤٠ م، السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *