توضيح مهم من التأمينات بخصوص الجمع بين عملين

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمواطنين الجمع بين عملين في وقت واحد.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يوجد في نظام العمل ما يمنع العامل السعودي بالجمع بين عملين إلا في حال نص العقد خلاف ذلك..”.

وتابعت: “.. وفي حال تم التسجيل في التأمينات الاجتماعية على منشأتين تحتسب نسبة التوطين على المنشأة الأولى التي تم إضافة العامل بها”.

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يذكر أن الأنظمة لا تسمح لموظفي القطاع الحكومي بالجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، أو فتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

غير أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم.

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