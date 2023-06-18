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غضب واسع.. ربط شاب مسلم في شجرة وإجباره على ترديد شعار هندوسي (فيديو)

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غضب واسع.. ربط شاب مسلم في شجرة وإجباره على ترديد شعار هندوسي (فيديو)

غضب واسع.. ربط شاب مسلم في شجرة وإجباره على ترديد شعار هندوسي (فيديو)

غضب واسع.. ربط شاب مسلم في شجرة وإجباره على ترديد شعار هندوسي (فيديو)
١١:١٣:١٣ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اشتعلت موجة من الغضب على منصات التواصل بعد تداول مقطع فيديو يظهر إجبار شاب مسلم على ترديد شعار ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

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الاعتداء على الشاب المسلم

وأقدم متطرفون هندوس في مقاطعة بولاندشهر على الاعتداء على الشاب بدعوى قيامه بسرقة هاتف محمول، عبر ربطه بشجرة، وحلق رأسه وإجباره على الهتاف بـ “المجد للإله رام”، الذي يقدسه الهندوس.

وندد متفاعلون مع المقطع المتداول بسلوك المتطرفين الهندوس الذي يأتي في إطار حملات الاضطهاد المستمرة للمسلمين في الهند.

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أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم

وتتكرر الاعتداءات التي تستهدف المسلمين في الهند بشكل يومي، والتي يتم غض الطرف عنها من حانب السلطات.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14 بالمئة من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

ومؤخرًا، أظهر مقطع فيديو في ولاية أوتارانتشال الهندية، قيام حشد من المتطرفين بأعمال العنف والهجوم، على متاجر ومنازل المسلمين.

ووضع المهاجمون ملصقات في السوق الرئيس بالمنطقة تطالب من التجار المسلمين إخلاء متاجرهم قبل المهرجان الهندوسي في 15 يونيو الجاري.

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