“المرور”: طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر “أبشر”.. و3 خطوات للتسجيل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني لعرض لوحات مميزة عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن مزاد اللوحات المميزة ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

3 خطوات

وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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عرض لوحات مميزة للبيع

في وقت سابق، كشفت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، عن لوحات إلكترونية جديدة معروضة للبيع في المزاد العلني.

وكتبت المنصة تغريدة قالت فيها: “تعرّف على أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، شارك الآن.. اللوحات المميزة بانتظارك”.

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