رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة السوق المالية، توفر وظائف قانونية وإدارية ومالية شاغرة؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع وموضح أدناه:
* الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي – إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* المهام الوظيفية:
– دراسة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات المعنية.
– الرد على استفسارات الجهات المعنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– دراسة الاشتباهات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المختصة.
– تنفيذ الطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات بشأن المستثمرين في السوق المالية “حجز، كشف، بيع، حظر، تقارير، ونحوها”.
2- أخصائي – إدارة المشتريات والعقود.
* المهام الوظيفية:
– التنسيق مع الإدارات للتعرف على احتياجات الشراء والتعاقد.
– الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وتوفيرها للجهات الطالبة.
– متابعة أعمال اللجان المشكلة في الهيئة وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
– طرح المشاريع للمنافسة وتنفيذ أعمال التعاقد وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
3- أخصائي – إدارة الأبحاث.
* المهام الوظيفية:
– التواصل مع الباحثين وتقديم الدعم للأبحاث المستقلة من خلال الأجندة البحثية.
– التنسيق مع الجهات من داخل وخارج الهيئة بغرض الحصول على البيانات اللازمة.
– إعداد الأبحاث المالية والاقتصادية بناء على ما يرد من توجيهات من خلال استخدام مصادر البيانات المختلفة الداخلية والخارجية.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة السوق المالية عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )