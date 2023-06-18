الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات
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رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات

رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات

رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات
١٠:٣٩:١١ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية، توفر وظائف قانونية وإدارية ومالية شاغرة؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع وموضح أدناه:

* الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي – إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* المهام الوظيفية:

– دراسة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات المعنية.

– الرد على استفسارات الجهات المعنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– دراسة الاشتباهات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المختصة.

– تنفيذ الطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات بشأن المستثمرين في السوق المالية “حجز، كشف، بيع، حظر، تقارير، ونحوها”.

2- أخصائي – إدارة المشتريات والعقود.

* المهام الوظيفية:

– التنسيق مع الإدارات للتعرف على احتياجات الشراء والتعاقد.

– الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وتوفيرها للجهات الطالبة.

– متابعة أعمال اللجان المشكلة في الهيئة وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

– طرح المشاريع للمنافسة وتنفيذ أعمال التعاقد وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

3- أخصائي – إدارة الأبحاث.

* المهام الوظيفية:

– التواصل مع الباحثين وتقديم الدعم للأبحاث المستقلة من خلال الأجندة البحثية.

– التنسيق مع الجهات من داخل وخارج الهيئة بغرض الحصول على البيانات اللازمة.

– إعداد الأبحاث المالية والاقتصادية بناء على ما يرد من توجيهات من خلال استخدام مصادر البيانات المختلفة الداخلية والخارجية.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة السوق المالية عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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أخبار السعودية تمويل الإرهاب غسل الأموال هيئة السوق المالية وظائف خالية وظائف شاغرة؛ الرياض

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