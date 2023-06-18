رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة السوق المالية، توفر وظائف قانونية وإدارية ومالية شاغرة؛ بمقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع وموضح أدناه:

* الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي – إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* المهام الوظيفية:

– دراسة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات المعنية.

– الرد على استفسارات الجهات المعنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– دراسة الاشتباهات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المختصة.

– تنفيذ الطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات بشأن المستثمرين في السوق المالية “حجز، كشف، بيع، حظر، تقارير، ونحوها”.

2- أخصائي – إدارة المشتريات والعقود.

* المهام الوظيفية:

– التنسيق مع الإدارات للتعرف على احتياجات الشراء والتعاقد.

– الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات وتوفيرها للجهات الطالبة.

– متابعة أعمال اللجان المشكلة في الهيئة وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

– طرح المشاريع للمنافسة وتنفيذ أعمال التعاقد وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

3- أخصائي – إدارة الأبحاث.

* المهام الوظيفية:

– التواصل مع الباحثين وتقديم الدعم للأبحاث المستقلة من خلال الأجندة البحثية.

– التنسيق مع الجهات من داخل وخارج الهيئة بغرض الحصول على البيانات اللازمة.

– إعداد الأبحاث المالية والاقتصادية بناء على ما يرد من توجيهات من خلال استخدام مصادر البيانات المختلفة الداخلية والخارجية.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة السوق المالية عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )