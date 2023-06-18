خطوة بخطوة.. كيف تساعد طفلك على التخلص من إدمان مشاهدة التلفزيون؟

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يقبل الأطفال على مشاهدة التلفزيون، لكمه سرعان ما يتحول الأمر إلى إدمان للبعض، الأمر الذي قد يدفع الكثير من الأسر إلى البحث عن طرق ووسائل أخرى تساعد على جذب انتباه الأبناء بعيدًا عنه.

وينصح الخبراء بإشراك الطفل في أنشطة أخرى وممارسة مهارات مفيدة، مثل القراءة أو التمارين أو الإبداع أو ممارسة الرياضة، علاوة على تشجيع العادات الصحية عند المشاهدة، للمساعدة في التغلب على إدمان طفلك على التلفزيون.

وطرح موقع www.wikihow.com، مجموعة من النصائح التي تساعد على التغلب على إدمان الطفل للتلفزيون، على النحو التالي:

القيام بأنشطة أخرى

شجع طفلك على قراءة كتاب بدلاً من مشاهدة الرسوم المتحركة. بدلاً من تشغيل التلفزيون فورًا بعد المدرسة، اجلس مع طفلك لقراءة كتاب. فالقراءة تعمل على تعزيز خيال طفلك وتساعد في تعلم كلمات جديدة.

ابحث في الكتب عن الأشياء التي يهتم بها طفلك، مثل الديناصورات أو الطائرات.

إذا كان طفلك لا يريد القراءة، كافئه بمشاهدة الرسوم المتحركة للقراءة لمدة نصف ساعة.

اكتب قصة مع طفلك. يمكنه خلالها أن يصنع شخصيات مشابهة لتلك التي تظهر على التلفزيون ويخلق مغامرات قيها. تشجيع الخيال من خلال كتابة القصص القصيرة يحفز عقل طفلك.

شجع طفلك على الإبداع. قم بشراء أقلام تلوين أو أقلام تحديد أو طلاء وقم بتخصيص وقت لطفلك لممارسة النشاط، عبر استخدم مجموعة متنوعة من الأدوات الفنية لتعزيز الإلهام الإبداعي لطفلك. يمكن أن ينتج عن ذلك ساعات من الترفيه بعيدًا عن الشاشة.

اطلب من طفلك أن يختار الأدوات الفنية معك لإطلاق العنان لخياله.

اصطحب طفلك اذهب إلى مكان يستمتع به طفلك ويتعلم منه شيئًا، بدلاً من مشاهدة التلفزيون.

أظهر لطفلك بعض خيارات الأماكن التي يمكن زيارتها واطلب منه اختيار المكان الذي يثير اهتمامه أكثر.

إذا رفض، اصطحب طفلك للقيام ببعض المهمات معك، مثل الذهاب معك أثناء التسوق أو محطة الوقود. سيساعد الخروج من المنزل والقيام بشيء آخر في تقليل وقت مشاهدة التلفزيون.

اذهب إلى الحديقة مع طفلك. حاول ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل يوميًا.

حدد الأماكن التي يمثل الذهاب لها مكافأة له، مثل متجر آيس كريم أو صالة ألعاب، مما يحفز الطفل على القيام بالنشاط ومكافأته على اختيار شيء آخر غير مشاهدة التلفزيون.

العب ألعاب الطاولة مع أسرتك بدلاً من مشاهدة التلفزيون. ابحث عن لعبة مناسبة للعمر وجذابة لتلعبها مع طفلك فقط أو مع أفراد العائلة.

سجل طفلك في نادٍ أو فريق رياضي. يساعده ذلك على الابتعاد عن التلفزيون بمرور الوقت.

اجعل طفلك يختار النشاط الذي يبدو أكثر متعة.

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تحديد وقت التلفزيون

ضع جدولًا والتزم به، يتضمن مشاهدة التلفزيون كل يوم. هل تريد أن يشاهد أطفالك التلفزيون بعد المدرسة مباشرة؟ أم بعد أن يقوموا بواجبهم المنزلي؟ أم بعد العشاء؟

يمكن أن يبدأ جدولك الزمني بساعتين فقط من التلفزيون في اليوم.

يمكنك أيضًا تخصيص وقت مشاهدة التلفزيون في وقت محدد كل يوم، مثل بعد العشاء الساعة 6مساءً.

قلل من وقت مشاهدة التلفزيون أثناء القيام بأنشطة أخرى. من السهل الوقوع في إدمان التلفزيون إذا كانت الشاشة تعمل طوال الوقت. يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء القيام بأشياء مثل الطهي أو التنظيف أو تناول العشاء أو أداء الواجبات المنزلية إلى تقليل الوقت المفرط للتلفزيون.

إخفاء جهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن الأوقات المحددة للمشاهدة. بعد إعداد الجدول، التزم به عن طريق إزالة جهاز التحكم عن بُعد وفصل التلفزيون. سيؤدي هذا إلى فرض القواعد الخاصة بك والحد من وقت التلفزيون الإجمالي.

توقف عن المشاهدة معه. إذا كان طفلك لا يزال يعاني من أعراض إدمان التلفزيون ، فتوقف عن المشاهدة معًا. أخرج التلفزيون من موقعه أو افصل سلك التيار. حتى يتوقف عن مشاهدة التلفزيون.

حاول أيضًا القيام بذلك لمدة أسبوع فقط أو خلال عطلات نهاية الأسبوع للحد من وقت مشاهدة التلفزيون، مما يعطي لعائلتك استراحة من الاعتماد على التكنولوجيا، خاصة إذا كان طفلك يعاني من إدمان خطير. بعد ذلك، قد لا يرغب طفلك في مشاهدة التلفزيون بنفس المعدلات السابقة.

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تشجيع العادات التليفزيونية الصحية

شاهد التلفزيون معًا كعائلة. ركز على البرنامج مع طفلك بدلاً من القيام بمهام متعدد. لن يساعد ذلك فقط على إدراك ما يتعرض له طفلك، ولكن أيضًا على التواصل كعائلة.

كن نموذجًا يحتذى به في عاداتك التلفزيونية. إذا كنت تريد أن يقلص طفلك من مشاهدة التلفزيون، فأنت بحاجة إلى مراقبة استخدامك أيضًا. قم بإيقاف تشغيله عندما لا تشاهده.

حدد تريد مشاهدته مسبقًا لمشاهدته مع طفلك. سيعزز هذا أوقات مشاهدة التلفزيون المناسبة بدلاً من المشاهدة فقط عندما تشعر بالملل.

ساعد طفلك على اتخاذ خيارات ذكية أثناء مشاهدة التلفزيون. علمه الفرق بين الإعلان والبرنامج التلفزيوني، وتحدث عن جوانب من برنامج تحدث في الحياة الواقعية.

قم بإزالة التلفزيون من غرفة نومهم والحد من الوقت الذي يشاهده قبل النوم. احتفظ بموقع الشاشة في غرفة العائلة. سيؤدي عدم وجود شاشة في غرفة نومهم إلى تقليص وقت المشاهدة.

لا تجعله يشاهد التلفزيون خلال الساعة التي تسبق موعد نومه، من أجل مساعدته على النوم بشكل أفضل.