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أبرز الأهداف.. إطلاق منصة موحدة لتداول العقار والإفراغ وفك الرهن
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أبرز الأهداف.. إطلاق منصة موحدة لتداول العقار والإفراغ وفك الرهن

أبرز الأهداف.. إطلاق منصة موحدة لتداول العقار والإفراغ وفك الرهن

أبرز الأهداف.. إطلاق منصة موحدة لتداول العقار والإفراغ وفك الرهن
١١:٠٢:١٦ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، “السجل العقاري”، في تداول بيع وشراء العقارات عبر منصة “التسجيل العيني”، مع نهاية العام الجاري.

إضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ ونقل الملكية والدفع المالي.

وقال رئيس الشركة الوطنية لخدمات “التسجيل العيني للعقار”، محمد السليمان، إنه في نهاية 2023 ستكون هناك منصة موحدة للعقارات المسجلة عينيا شاملة عدة خدمات.

3 خدمات

وأضاف أن هذه الخدمات هي ما يلي:

1- فك الرهونات العقارية.

2- فرز ودمج الصكوك الخاصة بإصدار القرارات المساحية.

3- بيع وشراء ودفع قيمة العقار في المناطق والعقارات التي تطبق عليها نظام التسجيل العيني دون العودة إلى المراكز التي تتطلب الحضور مثل المكاتب وغيرها”.

في وقت سابق، حددت الهيئة العامة للعقار الأول من شهر شوال 1444هـ الموافق لشهر مايو 2023م موعداً لانطلاق عمليات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” وفق آليته المُحدثَّة.

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تعزيز دقة المعلومات

ويتوافق التحديد مع الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام.

وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد، أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك.

وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع.

إنشاء سجل عقاري

وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة.

وأضاف بأنَّ الهيئة العامة للعقار قد أكملت استعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في شهر صفر من العام الحالي. كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة.

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