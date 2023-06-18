أعلاها 47.. درجات الحرارة في مكة وعرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 47 درجة في مكة المكرمة ومنى و46 درجة في عرفات ومزدلفة.

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وسجل 44 درجة في الدهناء وحفر الباطن، و43 في والأحساء ووالعلا وشرورة ووادي الدواسر.

كما سجل 42 درجة في المدينة المنورة، و41 في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 29 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 19، والباحة والقريات 20 وطريف 21 درجة مئوية.

رياح تعيق الرؤية الأفقية على 7 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف أنها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

أمطار رعدية على جازان وعسير

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.