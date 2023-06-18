بطريقة بشعة.. وفاة لاعب المريخ السوداني أمام منزله

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أعلن نادي المريخ السوداني، وفاة لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام الملقب بالتونسي، إثر إصابته بطلق خرطوش أسفل منزله.

اللاعب توفي إثر إصابته بمقذوف ناري

وفي بيان رسمي، أوضح نادي المريخ أن لاعبه تُوفي مساء الجمعة، إثر إصابته بمقذوف ناري.

وحسب “عكاظ”، فقد أكد أنه بمزيد من الحزن والأسى فإن رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة وقطاع المراحل السنية وجماهير النادي ينعون لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام “التونسي” الذي لبى نداء ربه، الجمعة، إثر إصابته برايش مقذوف.

نادي المريخ ينعي لاعبه

وتابع البيان: “ونحن إذ ننعاه، نرسل أحر التعازي لأسرته الصغيرة والأسرة الرياضية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله مع الصديقين والشهداء ويلهم أهله الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون”.