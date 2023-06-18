تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن الدعم للعاملين بالقطاع الخاص

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اشترط حساب المواطن على المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الإفصاح عن مصادر الدخل في بياناتهم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار من موظف بالقطاع الخاص يسأل عن مدى إمكانية حصوله على الدعم؟

“في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وفي حال كنت مستحقًا سيتم صرف الدعم”.

موعد صرف الدعم للمؤهلين الجدد

وكشف حساب المواطن في توضيح سابق عن موعد صرف الدعم للمؤهلين الجدد.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في ردها على استفسار حول متي تنزل دفعات للمؤهلين الجدد؟

قالت “في حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 15/6/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 يوليو”.

الدعم الإضافي لدفعة يوليو

وأعلن حساب المواطن، أن الدفعة 68 – شهر يوليو ستشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى الشهر المقبل.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار حول ما إذا كان الدعم الاضافي يشمل دفعة يوليو؟

“تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023 ، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

موعد صرف دفعة يوليو

وكان حساب المواطن حدد موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو، وأضافت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يوليو” ، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 يوليو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي في شهر مارس، إلا أن خادم الحرمين أمر بتمديده.

وسيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليوالمقبل، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

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كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.