للطلاب.. أهم النصائح والمحاذير بعد الانتهاء من الامتحان

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بعد الانتهاء من أداء الامتحان، قد ينشغل بعض الطلاب بمراجعة أجوبته في المادة التي انتهى منها للتو، الأمر الذي يحذر منه الخبراء، حتى لايسبب ذلك قلقًا وتوترًا لدى الطالب، مما قد يؤثر عليه في بقية الامتحانات الأخرى.

وقدم موقع (organisingstudents.com)، مجموعة من النصائح حول ما يجب على الطلاب فعله عند الانتهاء من الاختبار، وما يجب عليهم فعله عند الانتهاء من جميع امتحاناتهم، فضلاً عن التعامل مع النتيجة.

عند الانتهاء من الامتحان

على الطالب بعد كل اختبار ينتهي منه ألا يجري عملية تقييم لأجوبته، وألا يدخل في مناقشات مع زملائه بشأن تقييم المادة التي فرغ من أدائها، لأن ذلك يمكن أن يخلق المزيد من التوتر الذي ينعكس عليه بالسلب.

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التركيز والانشغال بالاختبار الذي انتهيت منه أمر غير مفيد ويأخذك كثيرًا من وقتك عند الاستعداد أداء الاختبارات القادمة، مهما كان الأمر، انشغل بالقادم ولاتفكر في الماضي.

الطريقة الأفضل هي أن يكون الاختبار الذي انتهيت مننه وسيلة لتعزيز ثقتك بنفسك، وعليك أن تتذكر بأنك على الأرجح فعلت أفضل ما يمكنك فعله في الظروف الحالية.

وهذه النصيحة مهمة بشكل خاص لمن لازال أمامه العديد من الاختبارات التي يجب الاستعداد لها بشكل جيد.

عند الانتهاء من جميع الاختبارات

العديد من الطلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم، غالبًا ما يشعرون بالتوتر والقلق أكثر مما شعروا به في مرحلة ما قبل الامتحانات.

الشعور بالتوتر في ذلك الوقت هو شعور طبيعي. لكن من المهم أن تدرك أنه لا يمكنك في الواقع تغيير النتيجة، لذا فإن التوتر لن يساعدك بقدر ما له من أثار سلبية على نفسيتك.

من أهم الأشياء التي يجب أن تتذكرها، التعامل مع كل اختبار تخوضه على أنه يمثل تجربة مفيدة لك في المرة القادمة فيما يتعلق بما يمكنك القيام به بشكل مختلف، من التعامل وطريقة الإجابة على أسئلة الامتحان، ومراجعة الأجوبة أثناء وجودك في قاعة الامتحان.

من الأشياء الجيدة أن تخطط لما هو قادم عندما تنتهي جميع اختباراتك، مثل الالتقاء بالأصدقاء أو الذهاب في عطلة، أو القيام ببعض الأنشطة التي عادة ما تستمتع بالقيام بها.

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انتظار النتيجة

أثناء انتظار النتيجة، من المهم أن تعمل على التحكم في مستويات التوتر والقلق لديك. فأنت بحاجة إلى الاستمرار في الإيمان بنفسك وبقدراتك.

استمر في التواصل مع من حولك، وقد يكون من المفيد الاعتراف بما تشعر به. وقد ترغب أيضًا في القيام بأنشطة مختلفة لمساعدة نفسك على الاسترخاء مثل ممارسة التأمل وأداء التمارين الرياضية.

التعامل مع نتائج الامتحان النجاح أو الرسوب – ما يجب على الطلاب القيام به بعد الامتحانات

عادةً ما تصل مستويات الإجهاد إلى ذروتها في اليوم السابق لإعلان النتيجة. في هذا الوقت، حاول الاسترخاء قدر الإمكان وإبعاد عقلك عن التقكير فيها.

خذ فترات راحة عميقة عندما تحصل على النتيجة. إذا حصلت على الدرجات التي كنت تتطلع لها، يمكنك الاحتفال. أما بالنسبة لمن لم يحققوا ما يريدون، فإنهم قد يشعرون وكأنها نهاية العالم لكنها في الحقيقة ليست كذلك.

من المهم أن تتحدث مع من حولك – والديك ومعلميك وأصدقائك لمناقشة ما قد تشعر به وما هي خطواتك التالية. فلا زال أمامك المزيد من الفرص للعمل على تحسين مستواك.