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اليورو يُسجل 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يُسجل 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يُسجل 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يُسجل 4.11 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٠:١٢:١٦ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.20

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.80

فرنك سويسري 4.19

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وأمس، ارتفع مؤشر الدولار، لكنه استقر بالقرب من أدنى مستوى له في شهر، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، حسب “رويترز”.

وبعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ربما لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو.

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أخبار السعودية اليوم أسعار العملات الأجنبية البنك المركزي سعر اليورو مقابل الريال

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