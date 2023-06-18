الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق
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سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق

سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق

سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق
٠٩:٢٦:٤٥ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة بارسونز العربية في المملكة، عن طرح 328 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات.

وأوضحت أن الوظائف متاحة بجميع فروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مجالات العمل

1- وظائف إدارية / مالية / قانونية.

2- وظائف هندسية / فنية / تقنية.

3- وظائف أخرى في عدة مجالات.

تناسب التخصصات التالية وما يعادلها

– إدارة.

– المالية.

– اقتصاد.

– القانون.

– تسويق.

– المحاسبة.

– إدارة أعمال.

– إدارة مكاتب.

– موارد بشرية.

– علوم الحاسب.

– تحليل البيانات.

– أمن المعلومات.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– تصميم جرافيكي.

– الصحة والسلامة.

– مختلف التخصصات الهندسية.

* إمكانية التقديم لحملة التخصصات الأخرى مع خبرة تتناسب مع المهام.

أماكن العمل

– “نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك” وغيرها.

بعض المسميات الوظيفية

1- مدير التصميم.

2- مدير الجدولة.

3- موظف إداري.

4- مدير أول للواجهة والتكامل.

5- مدير الواجهة والتكامل.

6- مساح الكميات.

7- مهندس جودة.

8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.

9- مدير الجذب السياحي.

10- مهندس موقع.

11- مدير العمليات الهندسية.

12- مهندس كهرباء مساعد.

13- مشغل / مصمم المرافق.

14- مهندس أول (المشتريات والعقود).

15- المدير التجاري.

16- رسام CAD.

17- مهندس ميكانيكي أول.

18- أخصائي موارد بشرية.

19- مدير مشروع PMO.

20- مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

21- أخصائي مشتريات.

22- أخصائي مشتريات أول.

23- مهندس سلامة.

24- مهندس سلامة أول.

25- مترجم.

26- مراقب المستندات.

27- مدير مكتب.

28- مدير مشروع.

29- منسق مشروع.

30- مهندس أول (المشتريات والعقود).

31- أخصائي إعلام رقمي.

32- مدير العقود.

33- مهندس التقارير.

34- مدير الإنشاءات.

35- أخصائي سلامة أول.

36- مهندس سلامة.

37- مدير الخدمات اللوجستية.

38- مهندس أول لوجستيات.

بالإضافة لأكثر من 290 وظيفة أخرى متاحة عبر بوابة التوظيف.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة بارسونز عبر موقعها الرسمي:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

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