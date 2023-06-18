سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق
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أعلنت شركة بارسونز العربية في المملكة، عن طرح 328 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات.
وأوضحت أن الوظائف متاحة بجميع فروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
مجالات العمل
1- وظائف إدارية / مالية / قانونية.
2- وظائف هندسية / فنية / تقنية.
3- وظائف أخرى في عدة مجالات.
تناسب التخصصات التالية وما يعادلها
– إدارة.
– المالية.
– اقتصاد.
– القانون.
– تسويق.
– المحاسبة.
– إدارة أعمال.
– إدارة مكاتب.
– موارد بشرية.
– علوم الحاسب.
– تحليل البيانات.
– أمن المعلومات.
– نظم المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
– تصميم جرافيكي.
– الصحة والسلامة.
– مختلف التخصصات الهندسية.
* إمكانية التقديم لحملة التخصصات الأخرى مع خبرة تتناسب مع المهام.
أماكن العمل
– “نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك” وغيرها.
بعض المسميات الوظيفية
1- مدير التصميم.
2- مدير الجدولة.
3- موظف إداري.
4- مدير أول للواجهة والتكامل.
5- مدير الواجهة والتكامل.
6- مساح الكميات.
7- مهندس جودة.
8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.
9- مدير الجذب السياحي.
10- مهندس موقع.
11- مدير العمليات الهندسية.
12- مهندس كهرباء مساعد.
13- مشغل / مصمم المرافق.
14- مهندس أول (المشتريات والعقود).
15- المدير التجاري.
16- رسام CAD.
17- مهندس ميكانيكي أول.
18- أخصائي موارد بشرية.
19- مدير مشروع PMO.
20- مشرف الصحة والسلامة والبيئة.
21- أخصائي مشتريات.
22- أخصائي مشتريات أول.
23- مهندس سلامة.
24- مهندس سلامة أول.
25- مترجم.
26- مراقب المستندات.
27- مدير مكتب.
28- مدير مشروع.
29- منسق مشروع.
30- مهندس أول (المشتريات والعقود).
31- أخصائي إعلام رقمي.
32- مدير العقود.
33- مهندس التقارير.
34- مدير الإنشاءات.
35- أخصائي سلامة أول.
36- مهندس سلامة.
37- مدير الخدمات اللوجستية.
38- مهندس أول لوجستيات.
بالإضافة لأكثر من 290 وظيفة أخرى متاحة عبر بوابة التوظيف.
طريقة التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة بارسونز عبر موقعها الرسمي:
– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )