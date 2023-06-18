سارع بالتقديم.. طرح أكثر من 320 وظيفة لهؤلاء الخريجين بمختلف المناطق

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أعلنت شركة بارسونز العربية في المملكة، عن طرح 328 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات.

وأوضحت أن الوظائف متاحة بجميع فروع الشركة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مجالات العمل

1- وظائف إدارية / مالية / قانونية.

2- وظائف هندسية / فنية / تقنية.

3- وظائف أخرى في عدة مجالات.

تناسب التخصصات التالية وما يعادلها

– إدارة.

– المالية.

– اقتصاد.

– القانون.

– تسويق.

– المحاسبة.

– إدارة أعمال.

– إدارة مكاتب.

– موارد بشرية.

– علوم الحاسب.

– تحليل البيانات.

– أمن المعلومات.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– تصميم جرافيكي.

– الصحة والسلامة.

– مختلف التخصصات الهندسية.

* إمكانية التقديم لحملة التخصصات الأخرى مع خبرة تتناسب مع المهام.

أماكن العمل

– “نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك” وغيرها.

بعض المسميات الوظيفية

1- مدير التصميم.

2- مدير الجدولة.

3- موظف إداري.

4- مدير أول للواجهة والتكامل.

5- مدير الواجهة والتكامل.

6- مساح الكميات.

7- مهندس جودة.

8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.

9- مدير الجذب السياحي.

10- مهندس موقع.

11- مدير العمليات الهندسية.

12- مهندس كهرباء مساعد.

13- مشغل / مصمم المرافق.

14- مهندس أول (المشتريات والعقود).

15- المدير التجاري.

16- رسام CAD.

17- مهندس ميكانيكي أول.

18- أخصائي موارد بشرية.

19- مدير مشروع PMO.

20- مشرف الصحة والسلامة والبيئة.

21- أخصائي مشتريات.

22- أخصائي مشتريات أول.

23- مهندس سلامة.

24- مهندس سلامة أول.

25- مترجم.

26- مراقب المستندات.

27- مدير مكتب.

28- مدير مشروع.

29- منسق مشروع.

30- مهندس أول (المشتريات والعقود).

31- أخصائي إعلام رقمي.

32- مدير العقود.

33- مهندس التقارير.

34- مدير الإنشاءات.

35- أخصائي سلامة أول.

36- مهندس سلامة.

37- مدير الخدمات اللوجستية.

38- مهندس أول لوجستيات.

بالإضافة لأكثر من 290 وظيفة أخرى متاحة عبر بوابة التوظيف.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة بارسونز عبر موقعها الرسمي:

– بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )