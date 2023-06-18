للمطلقات.. أبرز الشروط للحصول على الدعم السكني

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كشف “برنامج سكني” عن شروط حصول المطلقات على الدعم السكني، وعلى رأسها أن يمر عامان على حدوث الطلاق.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق..”.

وتابعت: “ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

شروط حصول المطلقة على الدعم السكني

1 – أن تكون سعودية الجنسية.

2 -أ ن يكون لها دخل خاص، وألا تكون امتلكت أي وحدات سكنية في خلال عام قبل التقديم.

– أن تكون مقيمة بالمملكة نحو عام قبل تقديم الطلب.

– ألا يكون لديها أصول تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين ريال.

-ألا تكون استفادت من أي دعم سكني داخل المملكة من قبل.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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