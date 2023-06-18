عمليات الإنقاذ جارية.. اندلاع النيران على متن عبارة فلبينية تقل 120 شخصًا

تواصل – وكالات:

أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، عن اندلاع النيران في عبارة على متنها 120 شخصًا، وسط تواصل عمليات الإنقاذ.

عمليات الإنقاذ جارية

وأفادت وكالة “رويترز”، باندلاع النيران على متن عبارة فلبينية تقل 120 شخصًا، وعمليات الإنقاذ جارية.

وأكد السلطات الفلبينية أن النيران اشتعلت في السفينة “ستار إم اسبرنزا” عند الفجر أثناء سفرها من مقاطعة سيكويجور إلى مقاطعة بوهول في وسط البلاد.

فيما لم تذكر الأجهزة المختصة، عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من العبارة أو ما إذا كان هناك ضحايا.

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تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود

ونشر خفر السواحل صورًا ومقاطع فيديو، ألسنة اللهب والدخان الأسود الذي تصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة.

واستخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

وتعد حوادث البحر شائعة في أرخبيل الفلبين بسبب العواصف المتكررة، والسفن التي لا يتم صيانتها بشكل جيد، والاكتظاظ والتطبيق المتقطع لقواعد السلامة، خاصة في المقاطعات النائية.

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