بالإنفوجراف.. 10 نصائح قبل الامتحان تضمن لك التفوق

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تنطلق الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل في المدارس العامة بالمملكة اليوم الأحد.

وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، منهم مليون و200 ألف طالب بمدارس منطقة الرياض.

التصحيح والمراجعة والرصد

وتتابع وزارة التعليم، تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له.

وأكدت على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

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10 نصائح لاتفوتك

وفيما يلي أهم النصائح التي يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بها من أجل التفوق الدراسي وتحصيل أعلى الدرجات:

1- وضع جدول زمني للمراجعة.

2- عمل خرائط ذهنية لأقسام المادة.

3- عمل اختبارات قصيرة للمراجعة (كل طالب مع نفسه).

4- الحصول على فترات نوم كافية.

5- وضع علامات حول النقاط المهمة.

6- اختيار مكان مناسب للمذاكرة.

7- عدم القلق والتوتر والمذاكرة بتأني.

8- التغذية الجيدة تلعب دورًا مهمًا في التفكير السليم.

9- عدم الدراسة والتحضير في اليوم الأخير قبل الامتحان.

10- التحضير النفسي لكيفية الإجابة وتوفير الوقت في الامتحان.

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