اقتصاديان: هذه فوائد زيارة ولي العهد لفرنسا

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كشف اقتصاديان عن إيجابيات الزيارة التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفرنسا.

العمق الاقتصادي للمملكة

وبحسب “عكاظ”، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إنَّ الزيارة تعكس دور المملكة الرائد في تطوير العلاقات الدولية، والعمق الإستراتيجي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة على خارطة العالم.

وأوضح أن المملكة وفرنسا تربطهما العديد من النقاط المشتركة ومنها:

1- مواقفهما وتوجهاتهما حيال العديد من الملفات الدولية.

2- مبادرات وشراكات التعاون الاقتصادي في ظل الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030.

تعزيز الشراكة الإستراتيجية

وأشار إلى أن المملكة وفرنسا تعملان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية (الخليجية الفرنسية)، من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2023 – 2028؛ إذ توجد فرص للتعاون بين دول الخليج وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيه.

وأضاف: “سيتم، خلال الزيارة، المشاركة في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»، وسيشارك ولي العهد في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة (إكسبو 2030)؛ وهو ما يؤشر إلى الدور القيادي للمملكة وتأثيرها الدولي”.

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علاقات قوية بين المملكة وفرنسا

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، إن العلاقات بين المملكة وفرنسا ظهرت الآن بشكل بارز مع أدوار المملكة وثقلها في العلاقات الدولية في الجوانب السياسية والاقتصادية.

وأضاف: “هناك الكثير من أهمها المشاريع العملاقة التي تحتويها مخرجات رؤية المملكة ومنها نيوم والسياحة والآثار، وكلها تهم الاقتصاد الفرنسي، خصوصاً مع تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، ما يجعل الشركات الفرنسية، ومعها الأوروبية، تنظر إلى المملكة باعتبارها مستقبل العالم القادم”.

الملاذ الوحيد الآمن للطاقة

وأشار إلى جانب مهم أيضا في المباحثات وهو جانب الطاقة فأوروبا كانت تعتمد في هذا الملف على روسيا.

والآن بعد الحرب برزت الإشكالات في تدفق الطاقة من روسيا، لذلك تصبح المملكة ومنطقة الشرق الأوسط الملاذ الوحيد الآمن لتدفق هذه الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف: أوروبا لديها مشكلات في جوانب التضخم والهجرة القادمة من بعض الدول التي تعاني من الأزمات السياسية.

والمملكة كان لها دور محوري في اللقاءات التي انعقدت على أرضها؛ سواء على مستوى العالم العربي أو على مستوى منظمة العالم الإسلامي أو حتى أفريقيا.

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