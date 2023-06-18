منها مكة.. تحذيرات من وصول درجة الحرارة لـ 50 على هذه المناطق

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حذر خبراء الطقس والأرصاد، من أجواء حارة إلى شديدة الحرارة متوقعة خلال هذه الفترة، على مناطق المملكة.

وحسب “طقس العرب”، فمن المتوقع خلال الأيام القادمة أن تصل درجات الحرارة لـ 50 على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة محافظة ينبع النخل.

توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج

فيما كشف المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المناخية المتوقعة على منطقتي مكة والمدينة، في شهر ذي الحجة.

طقس مكة والمدينة في ذي الحجة

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر، ودرجة ونصف فيما تبقى من أيام الشهر.

كما تشير أيضًا إلى ارتفاع هطول الأمطار خلال النصف الأول واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.

وأوضح المركز في بيان له، أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة، جاف نسبيًا خلال النهار ومائلاً للاعتدال ليلًا.

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رياح تعيق الرؤية الأفقية على 7 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف أنها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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أمطار رعدية على جازان وعسير

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.