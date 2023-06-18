تهديد للمجتمع.. أبرز المقترحات لمواجهة بطالة المقيمين بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

يشكل المقيمون، قسمًا كبيرًا من سكان المملكة، التي تعتبر من الدول الجاذبة للأيدي العاملة الأجنبية من كافة الجنسيات.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد سكان المملكة وفقًا لتعداد 2022م 32.175.224 نسمة.

وبلغ عدد المواطنين 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4 %، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6 %.

وبلغ عدد الذكور 19.7 مليون نسمة بنسبة 61 %، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39 %، فيما كان متوسط حجم أفراد الأسرة غير السعودية 2.7 فراد للأسرة الواحدة، ووصلت نسبة الذكور إلى 76 % من إجمالي غير السعوديين في المملكة.

وفي هذا الإطار، حذر تقرير نشرته صحيفة “الرياض” اليوم من البعد الأمني لمشكلة بطالة المقيمين، نظرًا لخطورته في تهديد المجتمع بصفة عامة وأمن الدولة بصفة خاصة، في ظل وجود صلة بين البطالة وتزايد معدلات الجرائم في المجتمع.

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جرائم ذات صلة بانتشار البطالة

وربط التقرير بين انتشار البطالة بين المقيمين بالمملكة بالجرائم التي يكون القصد الجنائي من ارتكابها هو الحصول على المال، وهي:

-جرائم السرقة بالإكراه.

-الاتجار في المخدرات.

-سرقات المساكن والمتاجر والسيارات وغيرها.

وفقًا للتقرير، فإن العاطلين يمثلون نسبة كبيرة من مرتكبيها، لذا يجب أن يُعاد النظر في الاستقدام، وشروط الاستقدام، مقترحًا مجموعة من الاقتراحات على النحو التالي:

-لايتم الاستقدام إلّا للضرورة الماسة في بعض التخصصات.

-النظر في قضية تأشيرات الزيارة حيث يتم إعادة آلياتها وفق شروط خاصة تضمن عودة المقيم فور انتهاء فترة الزيارة مباشرة.

-كذلك النظر في تعديل آلية التعامل مع بعض الجنسيات التي تتمتع بحصانة صعوبة ترحيلها عند ارتكابها قضية معينة، حتى لا يتمادى في البطالة ويدخل في قضية رفع معدلات الجريمة والوافدة.

-التضييق على المنافذ الحدودية، وتطبيق عقوبات صارمة على المتسللين لا يكون فقط بإعادة ترحيلهم حتى لا يشعر المخالف -المتسلل- بأن العقوبة كمكافأة ويعاود الكرّة مرةً أخرى، وحتى لا تتفاقم مشكلة بطالة المقيمين وتصبح أحد التحديات المهمة للأمن الوطني للدولة.

-ربط الاستراتيجية الأمنية بوزارة التنمية والموارد البشرية، ممثلة في وكالة العمل والعمّال، إلى جانب ربطها بالجهات ذات العلاقة كأمانات المناطق والتي تعتبر المورد الرئيس للمقيم.

-تكثيف الحملات الأمنية المشتركة التي تقودها وزارة الداخلية بمشاركة قطاعات مختلفة، على أن توضع في إطار سياسة أمنية وتنموية شاملة تأخذ في اعتبارها واقع المجتمع وتعالج مشكلاته بطريقة واعية تبعد شبح الجريمة وتعالج أسبابها ودوافعها.

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حلول مقترحة لمواجهة بطالة المقيمين

ومن أبرز الحلول التي يطرحها التقرير للقضاء على بطالة المقيمين:

-التوسع في برامج التوطين، والتطبيق الفعلي لتلك البرامج، مع إعطاء المواطن والمواطنة مقابلاً مادياً يتناسب مع تلك الأعمال التي يتم توطينها.

-التقليل أو إقفال باب استقدام العمالة إلّا في أضيق الحدود، فالعمالة الرخيصة تأخذ من المواطن فرصة العمل، وتعوّد الناس على الكسل، وتزدحم بهم الشوارع، ويكون منهم سيئ الخلق.

-التوسع في الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة أنشطة من يقومون بالعمل لمنع تفشي الأعمال غير المشروعة ونمو بطالة الوافدين، مع تطبيق العقوبات على المخالفين والتشهير بهم في وسائل الإعلام الرسمية.