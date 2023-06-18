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وسط ترقب حذر.. دخول الهدنة في السودان اليوم حيز التنفيذ

وسط ترقب حذر.. دخول الهدنة في السودان اليوم حيز التنفيذ

وسط ترقب حذر.. دخول الهدنة في السودان اليوم حيز التنفيذ
٠٨:٢٩:٠٩ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من التقرب الحذر، بدأ اليوم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في عموم السودان لمدة 3 أيام برعاية سعودية أمريكية.

وسادت حالة من الهدوء والحذر على جبهات القتال في السودان بعد دخول الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ.

الجيش السوداني يعلن التزامه بهدنة جدة

وقال الناطق باسم الجيش السوداني: إن القوات المسلحة توافق على مقترح السعودية والولايات المتحدة بهدنة لمدة 72 ساعة.

وأوضح أنه رغم التزام القوات المسلحة بالهدنة إلا أنها سترد بحسم على أي خروقات للمتمردين.

وفي بيان سعودي أمريكي، فقد اتفق طرفا الصراع بالسودان على هدنة جديدة بدأت اليوم  في تمام الساعة 6 صباحًا، ووقف إطلاق النار لـمدة 72 ساعة.

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وقف استخدام المسيرات والطائرات الحربية

وأكد البيان أن الجيش السوداني والدعم اتفقا على وقف استخدام المسيرات والطائرات الحربية، ووقف التحركات والهجمات.

التفكير بتأجيل محادثات جدة

وأشار البيان إلى أنه سيتم التفكير بتأجيل محادثات جدة ما لم يلتزم الطرفان بالسودان بالهدنة، مع السماح بإيصال المساعدات بأنحاء البلاد.

كما تم الاتفاق على حرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة وقف القصف المدفعي خلال الهدنة.

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مصرع 5 وإصابة 680 في دارفور

في الوقت نفسه، كشفت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى أدري التشادي استقبل 680 جريحًا سودانيًا أصيبوا بالرصاص، مؤكدة وفاة 5 سودانيين أصيبوا برصاص مسلحين أثناء فرارهم من دارفور.

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