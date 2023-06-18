أكثر من مليون و200 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تنطلق اليوم الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة أربعة أيام في مدارس التعليم العام بالمملكة – بنين وبنات.

وخاض طلاب مدارس مكة المكرمة، الاختبارات في الأسبوع الماضي، نظرًا لظروف موسم الحج.

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استعدادات الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب

وأعلنت الإدارات التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث اليوم.

وأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وإدارات التعليم الـ 11 التابعة لها كافة الاستعدادات لأداء أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث.

كما سيقوم أكثر من 2500 مشرف ومشرفة لزيارات المدارس للدعم والمساندة ولمتابعة سير الاختبارات، إضافة إلى مديري الإدارات والمساعدين.

وخصصت كل إدارة تعليمية هواتف للتواصل واستقبال الاتصالات لتقديم الاستشارات الخاصة بفترة الاختبارات.

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سرعة الانتهاء من عملية التصحيح

وأكدت وزارة التعليم ضرورة إنهاء إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد من قبل المدارس في نظام “نور” الإلكتروني للمواد فور الانتهاء من الاختبارات يوميًا؛ تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بنهاية اليوم الأخير من الامتحانات – الخميس 4 من ذي الحجة.

وبذلك تكون نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي استمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.