“الخثلان”: لا تفعل هذه الأعمال عند دخول العشر من ذي الحجة

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وجه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، نصيحة غالية عند دخول العشر الأوائل من ذي الحجة.

محتمل دخول عشر ذي الحجة هذه الليلة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم الأحد هو التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة.

وأنه من المحتمل دخول عشر ذي الحجة هذه الليلة إذا رئي الهلال.

الأخذ من الشعر والأظافر قبل غروب شمس اليوم

وأضاف: “من أراد أن يضحي فعليه أن يبادر لأخذ ما يحتاج لأخذه من الشعر والأظافر قبل غروب شمس اليوم”.

وبين أن رسول الله ﷺ قال: “إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي”.

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حكم الأضحية

والأضحية سنة مؤكدة، وحسب طائفة من العلماء فهي واجبة، فلا ينبغي التفريط في إقامة هذه الشعيرة ، “فصلِّ لربك وانحر”.

وقال ﷺ: “من كان له سعة ولم يضحِّ، فلا يقربن مصلانا”.

فضل الأيام العَشر من ذي الحجة عند الله

وأيام العَشر أعظم الأيام عند الله، والعمل فيها أعظم من العمل في العشر الأواخر من رمضان.

ويُستحب الإكثار فيها من الطاعة والذكر وصنوف العبادات، ومن هذه الأعمال الصيام.

وقد ورد أن النبي ﷺ كان يصوم تسع ذي الحجة”.

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فضل الصوم في العشر من ذي الحجة

وقال الإمام النووي: “يستحب صيامها استحبابا شديدًا، لاسيما يوم عرفة فإنه يكفّر سنتين.

كما يُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق.

ويبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.

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