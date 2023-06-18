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نصيحة طبية للطلاب: تناولوا الزبيب الأسود قُبيل الاختبارات
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نصيحة طبية للطلاب: تناولوا الزبيب الأسود قُبيل الاختبارات

نصيحة طبية للطلاب: تناولوا الزبيب الأسود قُبيل الاختبارات

نصيحة طبية للطلاب: تناولوا الزبيب الأسود قُبيل الاختبارات
٠٧:٤٢:٥٢ ص، الأحد، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث اليوم 18 من يونيو 2023، الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتعد التغذية عاملاً أساسيًا في رفع درجة الانتباه للطلاب المقبلين على أداء الاختبارات.

قالذهاب إلى الامتحان على معدة فارغة يجعل الطالب يشعر بالعصبية والارتباك؛ لذا، يحب تناول وجبة فطور صحية طبية يوم الاختبارات.

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الزبيب الأسود

وفي هذا الإطار، نصح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، الطلاب بتناول وجبة الزبيب الأسود والذي يعمل على تنشيط الأداء الذهني وزيادة تركيزهم أثناء الاختبارات.

وكتب قائلاً عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أنصح أبناءنا الطلبة ومع بداية الاختبارات الحرص على التغذية الجيدة الصحية، وتجنب السهر”.

وتابع: “ومما يساعد تناول الزبيب الأسود؛ حيث إنه يفيد ويساعد على تقوية الذاكرة، يؤكل أو يعمل منه عصير”.

وأضاف: “كذلك استعمال أوراق إكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويُشرب، وأيضًا تناول الجوز البرازيلي”.

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الكلمات الدلالية:
اختبارات الفصل الدراسي الثالث الأكل قبل الامتحانات الذهاب إلى الامتحان على معدة فارغة فائدة الزبيب الأسود ـ جابر القحطاني

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